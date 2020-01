Povestea terifiantă a MONSTRULUI care a îngropat DE VII 26 de copii. După 40 de ani, a urmat alt șoc

Frederick Woods, creierul din spatele răpirilor din Chowchilla, California, în 1976, vrea să fie eliberat pe cauțiune.



Woods, împreună cu frații săi, Richard și James Schoenfeld, au oprit în trafic un autobuz plin de copii care se întorceau din excursie, apoi i-au sechestrat.



Inspirându-se dintr-un film care făcea furori la acea vreme, cu Clint Eastwood în rolul principal, Dirty Harry, cei trei și-au tras pe cap ciorapi de damă și, într-o încăierare, l-au forțat pe șoferul autobuzului, Frank Ray, să lase volanul și să meargă în spate.



Timp de 11 ore cumplite, copiii, cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, au fost plimbați fără direcție pe șosele. Mulți au făcut pe ei de frică. Cei mai mărișori, cu o putere incredibilă, s-au mobilizat și au început să cânte tot felul de cântece, în speranța că, astfel, îi vor liniști pe cei mici.



La un moment dat, copiii au fost forțați să intre într-o rulotă îngropată la 4 metri sub pământ.



Și, de parcă asta nu era de ajuns pentru bietele suflete, au fost puși să-și spună numele și să-și rupă din haine câte o fâșie, înainte de a intra. După ce s-au asigurat că toți copiii sunt înăuntru, cei trei bărbați au pus mâna pe lopeți și au început să arunce pământ deasupra. La final, au sigilat intrarea în rulotă cu două baterii industriale, imense, care cântăreau nu mai puțin de 45 de kilograme.



Răpitorii, care proveneau, de altfel, din familii înstărite, intenționau să ceară o recompensă uriașă: 5 milioane de dolari.



Spre norocul copiilor, în rulotă a rămas și șoferul autobuzului, domnul Ray. Acesta le-a spus să-l ajute să scoată canapelele și să le pună una peste alta, sub chepengul rulotei, și, ulterior, au reușit să împingă bateriile și să se elibereze.



Și totuși, au stat 16 ore sub pământ, fără lumină, apă și mâncare, speriați până la lacrimi și convinși că nu vor mai apuca ziua de mâine.





Ajunși la suprafață, copiii și șoferul au fugit cât i-au ținut puterile spre cabina unui paznic din apropiere. Acolo, i-au cerut să cheme poliția.



Când și-a dat seama că prizonierii au scăpat, Woods a fugit în Canada. A fost arestat, însă, în scurt timp. Polițiștii i-au luat urma după ce au descoperit că rulota era înregistrată pe numele lui. Ulterior, și ceilalți doi bărbați au fost prinși și arestați.



Toți trei au fost condamnați la închisoare pe viață. În 2012, Richard Schoenfeld a fost eliberat pe cauțiune. După trei ani, în 2015, și fratele său, James, a fost pus în libertate. Lui Woods i-au refuzat, însă, cererile, 18 la număr!, pe motiv că era "un deținut problematic".



La proces, una din victime, încă în stare de șoc, a declarat: "M-au îngropat de viu! Mi-au furat copilăria. De atunci, viața mea a fost dată peste cap. Șocul m-a făcut să mă izolez și să-mi pierd încrederea în oameni. Și sta se întâmplă zilnic, de 40 de ani.\"



"Până de curând, am dormit numai cu lumina aprinsă. Am atacuri de panică frecvente. Sunt norocos că nu am căzut în patima drogurilor, ca alte victime. Sunt bine, dar în măsura în care un om distrus poate să mai fie bine", a povestit altă victimă.