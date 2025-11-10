Incidentul s-a petrecut chiar în curtea fostei sale concubine, femeie care îl denunțase anterior pentru violență domestică.

Potrivit anchetatorilor, echipajul de poliție fusese chemat la intervenție după ce femeia a semnalat că fostul partener a venit din nou la locuința ei, încălcând ordinul de protecție emis pe numele acestuia. În momentul în care agenții au ajuns la fața locului, bărbatul, aflat într-o stare de agitație extremă, a scos o sabie și s-a năpustit asupra unuia dintre polițiști.

Polițistul a tras pentru a se apăra

În încercarea de a opri atacul, polițistul a folosit armamentul din dotare, împușcând agresorul în picior. Martorii spun că totul s-a derulat în doar câteva secunde, iar femeia a asistat îngrozită la scenă.

Bărbatul a fost imobilizat imediat și transportat la spital de un echipaj medical chemat la fața locului. Din primele informații, se află în stare stabilă și este conștient.

„Polițiștii au intervenit pentru a proteja viața colegului nostru și a persoanelor aflate în pericol. A fost un act de legitimă apărare”, au transmis surse din rândul anchetei.

Cercetările sunt în desfășurare

Procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs incidentul. Bărbatul riscă noi acuzații, inclusiv tentativă de omor asupra unui polițist, dar și încălcarea ordinului de protecție.

Femeia care l-a denunțat a declarat că trăia de luni bune în teroare, temându-se pentru viața ei și a copiilor.

„La data de 10 octombrie 2025, în jurul orei 18:30, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliţie Rurală Tecuci, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe raza satului Tălpigi, comuna Ghidigeni, judetul Galați, au observat un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea respectivă, aflat în prezenţa fostei sale concubine, o femeie de 23 de ani. Întrucât împotriva bărbatului era emis un ordin de protecție, prin care îi era interzisă apropierea de persoana vătămată, polițiștii i-au solicitat acestuia să se îndepărteze”, a transmis, luni seară, IPJ Galaţi.