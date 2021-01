Polițist acuzat că și-a bătut crunt sora

Femeia a cerut ajutor de la oamenii legii, dar și pe rețelele de socializare unde a povestit prin ce a trecut.

Femeia spune că a fost bătută fără milă de cel care, în mod normal, ar fi trebuit să fie un model în societate.

"Stau printre vecini in frig, batuita de fratele meu. Asta e viata cu politist in casa, in casa mea, viol de domiciliu... Ma rupe in bataie, mi-a zis ca ma baga in casa, ca daca il fac putin nervos iar o sa ma calce in picioare pana ma baga in scaun cu rotile, ca moartea e frumoasa", spune femeia.