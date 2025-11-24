Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Lidia și Eugenia Vadim Tudor fac dezvăluiri în premieră despre tatăl lor la Realitatea PLUS - VIDEO

Lidia și Eugenia Vadim Tudor, mărturisiri în premieră într-un nou episod al Podcasturilor REALITATEA ”Ceva-n PLUS”
Lidia și Eugenia Vadim Tudor fac mărturisiri în premieră despre tatăl lor, Corneliu Vadim Tudor, într-un nou episod al Podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS, rememorând vacanțele alături de el, viața lor mereu în lumina reflectoarelor și latura lui surprinzător de caldă și plină de umor.

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Lidia și Eugenia Vadim Tudor fac dezvăluiri în premieră despre tatăl lor la Realitatea PLUS: ,,Toată lumea din Bran știa că, la Casa cu Păpuși, stă Vadim. Vacanțele cu el erau momentele când eram doar noi cu el, chiar dacă niciodată nu ieșea cu adevărat din viața publică. Și în vacanțe eram cu televiziunile după noi, el venea la București când avea obligații de partid sau publice. Dar în vacanțe îl vedeam mereu mai relaxat și mult mai conectat la noi… Tata era un munte de umor.”

