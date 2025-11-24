Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Lidia și Eugenia Vadim Tudor fac dezvăluiri în premieră despre tatăl lor la Realitatea PLUS: ,,Toată lumea din Bran știa că, la Casa cu Păpuși, stă Vadim. Vacanțele cu el erau momentele când eram doar noi cu el, chiar dacă niciodată nu ieșea cu adevărat din viața publică. Și în vacanțe eram cu televiziunile după noi, el venea la București când avea obligații de partid sau publice. Dar în vacanțe îl vedeam mereu mai relaxat și mult mai conectat la noi… Tata era un munte de umor.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net