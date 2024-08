Meiul este o cereală cu întreținere redusă și rezistent la secetă. Oamenii îl folosesc adesea pentru a hrăni animalele, dar interesul consumatorilor este în creștere. Acestă cereală oferă diverse beneficii pentru sănătate și are multiple utilizări în gătit.

Meiul este folosit ca aliment de mii de ani. Pe lângă conținutul său surprinzător de mare de nutrienți, meiul are o altă proprietate foarte specială: nu conține gluten în mod natural.

Meiul este preparatul care reface ficatul, pancreasul și rinchii și reduce riscul de apariție a diabetului și este menționat în Vechiul Testament.

Oamenii au beneficiat de proprietățile nutriționale ale meiului de mii de ani. Vechiul Testament al Bibliei o menționează, la fel ca și textele din Grecia antică și Roma.

Meiul crește extrem de repede și se maturizează în aproape jumătate din timpul necesar pentru orez și grâu. Acest lucru o face o cultura ideală, contribuind la răspândirea sa rapidă în Asia și în Europa.

Meiul este pe locul șase în topul cerealelor ca importanță in lume.

În Statele Unite ale Americii contemporane, meiul este adesea folosit pentru a hrăni animalele de companie, animalele și păsările, dar este în creștere în popularitatea consumatorilor. Acest lucru se datorează faptului că nu are gluten și este o sursă bună de proteine, fibre și micronutrienți. De asemenea, oferă multiple beneficii pentru sănătatea fizică și mentală, necesită puține inputuri pentru a crește și este rezistent la secetă.

Beneficiile MEIULUI pentru sănătate

Meiul este disponibil în diferite culori, de exemplu, alb, galben, roșu sau maro. Sortimentele roșii conțin mai mulți antioxidanți, care protejează celulele împotriva îmbătrânirii, pe de altă parte, sortimentele galbene conțin mai mult betacaroten, care este un precursor al vitaminei A, pe care o furnizează organismului. În cazul în care boabele sunt mai degrabă sticloase, acestea au un conținut crescut de proteine, dar nu de foarte bună calitate.

Nu se cunoaste exact stramosul salbatic si nici locul unde a fost cultivat pentru prima data, dar a aparut ca planta de cultura în Transcaucazia şi China acum 7000 de ani, posibil fiind domesticit independent in mai multe regiuni.

Acest aliment stravechi care a fost consumat si de catre daci este considerat de catre chinezi care-l consuma la randul lor de milenii ca fiind regele cerealelor.

Este cultivat mult in Rusia, Romania, Orientul Mijlociu, Turcia si chiar si in Statele Unite. Din pacate, in timpurile actuale, pasatul (asa cum mai este numit) este folosit preponderent drept hrana pentru pasari si chiar vite.

Mai recent a inceput sa fie comercializat pe post de aliment dietetic si, deasemenea, in urma cercetarilor, pare a fi planta ideala pentru extragerea etanolului folosit in industria biocarburantilor.

Meiul se numara printre cele 12 superalimente naturale pentru intarirea sanatatii, prezentate de Dr. Gillian McKeith in volumul “Hrana vie pentru sanatate” dintre care amintim: germenii, quinoa, inul, stevia, lucerna, floarea soarelui, algele salbatice verzi si cele albastre, orzul verde, patrunjelul.

Cum se gătește MEIUL

Aceasta pseudocereala se gateste rapid si nu are nevoie a sta la inmuiat peste noapte.

Ca si regula, atunci cand il gatiti, adaugati la fiecare cana de mei cate 2 cani de apa. Pentru o consistenta mai cremoasa, adaugati chiar 3 cani de apa. Aduceti la fierbere, adaugati putina sare, acoperiti oala, dati focul incet si lasati sa fiarba 25 de minute.

Verificati textura la cate 15 minute daca planuiti sa pregatiti pasat ca si pilaf sau garnitura. Daca bobul este gatit, scurgeti apa iar daca nu, il mai puteti lasa la fiert inca 5 minute.

Pentru o consistenta mai cremoasa, gen terci/porridge, lasati-l la fiert inca 10 minute in plus, amestecand constant.

In cazul in care doriti sa scoateti in evidenta aroma, coaceti boabele intr-o tigaie inainte de a le pune la fiert.

Se pot prepara diverse rețete : supe, ciorbe, feluri principale, garnituri si deserturi.

Ce conține meiul Cerealele cu boabe mici conțin mulți nutrienți valoroși, în special oligoelemente, minerale, precum și vitamine și aminoacizi esențiali pentru corp. Meiul este considerat o sursă de fier, zinc și magneziu și conține acid silicic. Prin urmare, nu este benefic numai pentru formarea sângelui, ci ajută și la întărirea pielii, a părului și a unghiilor. În plus, meiul este foarte bun pentru o alimentație vegetariană sau vegană și pentru diabetici. De asemenea, este ușor de digerat și chiar nu conține gluten. Datorită nutrienților din belșug, meiul este adesea folosit la terciul pentru bebeluși.