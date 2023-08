La bustul gol și fără să afișeze vreun zâmbet pe buze, Andrew Tate a fost surprins în timpul petrecerii de la locuința sa de lux din Voluntari. În imagini a fost surprinsă și masa plină de bucate alese, pregătite special pentru marea sărbătoare: libertatea.

Judecătorii de la Curtea de Apel din București au înlocuit pedeapsa celor doi, precum și a presupuselor lor complice, Georgiana Naghel și Luana Radu, cu măsura controlului judiciar. Astfel, cei patru NU vor putea părăsi România și nici NU pot călători în unele părți ale țării, dar pot părăsi domiciliul și pot merge liberi prin București și Ilfov.

I spent my first day released from house arrest staying home in my house.



Real Gs will understand me.



Unfazed.



Victory dinner with Master Amir, Legal, PR and the Soldiers.



Alhamdulillah pic.twitter.com/0PQMEOu4ve