La majoratul tinerei, au cântat Vlăduța Lupău și Bogdan de la Ploiești. Cei doi artiști au fost cei care au adus mașina de lux în curtea localului pentru a-i face o surpriză sărbătoritei.

Potrivit estimărilor, întreaga petrecere a costat aproximativ 200 de mii de euro. Primarul Valerică Spirea a fost deranjat de criticile care au venit din spațiul public. Edilul a explicat că mașina ar fi fost cumpărată la mâna a doua și ar fi plătit doar 80 de mii de euro.



Mai mult, edilul a dezvăluit și cât a costat ca Vlăduța Lupău și Bogdan de la Ploiești să vină la majoratul fiicei sale. Valerică Spirea susține că a scos din buzunare 5 mii, respectiv 8 mii de euro pentru cei doi interpreți.



Potrivit documentelor oficiale, primarul din Argeș încasează lunar un salariu de aproape 6 mii de lei. Astfel, au apărut mai multe reacții dure împotriva sa după petrecerea fastuoasă. Valerică Spirea a declarat că în urma unui accident de vânătoare a cerut despăgubiri în valoare de 2 milioane de euro. Întrebat dacă a și primit această sumă, edilul nu a vrut să dea o cifră exactă, dar a declarat că a primit mult mai mult decât a costat majoratul.

