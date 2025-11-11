Petrecere de bugetar: Majorat+mașină = 350.000 de euro. Primarul Valerică i-a luat fetei mașină mică

Petrecere de bugetar: Majorat+mașină = 350.000 de euro. Foto: TikTok
Petrecere de bugetar: Majorat+mașină = 350.000 de euro. Foto: TikTok

Controverse uriașe! Primarul din comuna argeșeană Poiana Lacului i-a organizat fiicei sale un majorat de lux, eveniment la care au participat 350 de invitați. Adolescenta a primit o mașină care valorează peste 150 de mii de euro. Chiar dacă edilul Valerică Spirea încasează lunar 6 mii de lei, acesta susține că a plătit petrecerea din banii pe care i-a primit ca despăgubire în urma unui accident de vânătoare. 

La majoratul tinerei, au cântat Vlăduța Lupău și Bogdan de la Ploiești. Cei doi artiști au fost cei care au adus mașina de lux în curtea localului pentru a-i face o surpriză sărbătoritei.

@vladutal Vouă de care v-ar plăcea? #vladutalupau ♬ sunet original - Vlăduța Lupău

Potrivit estimărilor, întreaga petrecere a costat aproximativ 200 de mii de euro. Primarul Valerică Spirea a fost deranjat de criticile care au venit din spațiul public. Edilul a explicat că mașina ar fi fost cumpărată la mâna a doua și ar fi plătit doar 80 de mii de euro.

Mai mult, edilul a dezvăluit și cât a costat ca Vlăduța Lupău și Bogdan de la Ploiești să vină la majoratul fiicei sale. Valerică Spirea susține că a scos din buzunare 5 mii, respectiv 8 mii de euro pentru cei doi interpreți.

Potrivit documentelor oficiale, primarul din Argeș încasează lunar un salariu de aproape 6 mii de lei. Astfel, au apărut mai multe reacții dure împotriva sa după petrecerea fastuoasă. Valerică Spirea a declarat că în urma unui accident de vânătoare a cerut despăgubiri în valoare de 2 milioane de euro. Întrebat dacă a și primit această sumă, edilul nu a vrut să dea o cifră exactă, dar a declarat că a primit mult mai mult decât a costat majoratul. 

Bucureștenii, revoltați de banii pompați în campanie. Afișul cu Ciucu, luminat puternic, în spatele blocului, beznă