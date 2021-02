"In jurul orei 4.00, pompierii mureseni au fost solcitati sa intervina, dupa ce o cisterna s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe raza comunei Saratel. S-au deplasat de urgentala locul solicitat pompierii militari de la Sovata, de la detasamentul Targu Mures, serviciul voluntar pentru Situatii de Urgenta Sovata. Acestia au constatat ca este vorba despre o cisterna incarcata cu combustibil rasturnata in afara partii carosabile, motiv pentru care s-a sistat circulatia pe calea ferata. Din fericire, nu sunt victime si nu sunt scurgeri masive de combustibil", a declarat Petru Daniel Dan, purtator de cuvant ISU Mures.

