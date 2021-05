Totodată, sunt puse în executare 33 de mandate de aducere și 3 ordonanțe de predare înscrisuri și medii de stocare.

"În urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la o anchetă în care sunt vizați mai mulți polițiști din cadrul I.P.J. Sibiu, Compartimentul Relații Publice este abilitat să comunice următoarele: asigurăm comunitatea sibiană că instituția noastră are toleranță zero față de actele de corupție, context în care conducerea I.P.J. Sibiu a sprijinit și va sprijini în continuare structurile implicate în derularea anchetei în cauză. Precizăm că acțiunea este comună, iar mai mulți polițiști din cadrul instituției noastre sunt implicați activ in desfășurarea anchetei penale", anunță IPJ Sibiu, într-un comunicat.