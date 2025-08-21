Bărbatul nu a fost agresiv și i s-a făcut rău. Tot scandalul a început după ce polițiștii locali au venit să îi ceară actele pe motiv că ar fi băut o bere în spațiul public. Halucinant este că primarul din Pașcani a apărat excesul de zel al oamenilor legii.

Pensionar săltat că a băut o bere. Imagini șocante cu intervenția

Pensionarul cardiac a fost dus cu forța la mașina de poliție, unde agenții poliției locale l-au încătușat, l-au trântit la pământ și i-au imobilizat capul cu genunchiul.

Bărbatului i s-a făcut rău după ce a fost doborât la pământ și i-a rugat pe cei prezenți să sune la ambulanță. Polițiștii locali i-au scos cătușele abia după ce starea sa de sănătate a început să se agraveze.

Pensionarul a ajuns la spital cu mai multe leziuni. Recunoaște că nu a vrut să se legitimeze, însă a spus că nu a fost agresiv cu polițiștii locali. Filmarea polițiștilor confirmă cele declarate.

După ce a fost trântit la pământ și a avut nevoie de îngrijiri medicale, bărbatul a fost și amendat cu 1.000 de lei pentru că a refuzat să se legitimeze. În plus, unul dintre agenți a depus o plângere pe numele său pentru ultraj, fiindcă i-ar fi fost distruse niște echipamente în timpul imobilizării haotice asupra pensionarului. Primarul din Pașcani le ia apărarea polițiștilor.



