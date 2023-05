Deputaţii europeni au aprobat luni în comisie raportul PEGA și au făcut mai multe recomandări. Prin acestea, raportul impune condiţii stricte la utilizarea programelor de spionaj cu scopul de a proteja cetăţenii de supravegherea ilegală, notează AFP, potrivit agerpres.ro.

Votul europarlamentarilor este dat la aproape doi ani de la dezvăluirile unui consorţiu de 17 media internaţionale. Grupul a dezvăluit că spyware-ul Pegasus, conceput de compania israeliană NSO Group, ar fi făcut posibilă spionarea numerelor a cel puţin 180 de jurnalişti, 600 de politicieni, 85 de activişti pentru drepturile omului şi 65 de lideri de afaceri din diferite ţări. Dezvăluirea făcută de mai multe publicații media în 2021 a arătat că mai multe guverne au folosit o aplicaţie dezvoltată de compania israeliană pentru a-şi spiona cetăţenii, având acces la fotografiile, mesajele, apelurile şi alte informaţii din telefoanele lor mobile. Pegasus, softul de spionaj prin care au fost urmăriţi lideri politici, ziarişti incomozi, activişti şi avocaţi specializaţi pe drepturile omului, reprezintă unul dintre cele mai sofisticate sisteme, iar atacatorul obţine controlul total asupra aparatului.

Printre liderii politici care au ajuns victime ale softului Pegasus se numără și Emmanuel Macron, care ar fi fost urmărit de serviciile de informaţii ale Marocului, alături de fostul premier al Franţei, Edouard Philippe dar şi alţi 14 membri ai Guvernului.

RAPORTUL PEGA. Recomandările raportului PEGA trebuie în continuare supuse votului europarlamentarilor în plenul parlamentului, cel mai probabil până în vara acestui an, relatează AFP. Anunțul votului din Parlamentul European, în comisia pentru raportul PEGA a fost făcut de eurodeputata olandeză

Comisia de anchetă a dezvăluit practicile de spionaj "antidemocratice şi ilegale" din mai multe ţări ale UE, a declarat raportoarea din partea PE - eurodeputata olandeză Sophia in \"t Veld. Ancheta s-a concentrat în special pe utilizarea programelor de spionaj în Polonia, Ungaria, Grecia şi Spania.

"Unele guverne invocă abuziv <<securitatea naţională>>, care este în realitate o zonă de non-drept în care cetăţenii sunt lăsaţi fără protecţie. În pofida amplorii scandalului, Comisia Europeană şi Consiliul European nu au luat nicio măsură. Inerţia şi tăcerea lor îi fac complici", a denunţat raportoarea Sophia in \"t Veld, care a solicitat „să se pună în aplicare fără întârziere recomandările Parlamentului".

Aceasta a amintit și că victimelor programelor de spionaj din UE "nu li s-a făcut dreptate".

