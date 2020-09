Parchetul şi Curtea de Conturi, sesizate de ministrul Culturii în cazul conflictului de la Opera din Iași

Corpul de Control fusese trimis la Iași după ce fosta contabilă a instituției a reclamat o serie de ilegalități.

„Situația de la Iași este una relativ cunoscută, de la Opera din Iași, intens mediatizată.

Personal, am avut întâlniri care au durat ore cu o serie de angajați ai Operei care afirmă cele reclamate împotriva doamnei Rancea dar țin să vă anunț că a mai venit o altă serie de angajați, care au venit să-mi spună că nu sunt adevărate aceste lucruri și că doamna Rancea este un manager bun. Sigur că eu am acționat instituțional, am trimis corpul de control la Iași cu câteva luni în urmă.

A stat aici o echipă formată din șase specialiști timp de o săptămână. Rezultatul mi-a fost prezentat, erau câteva lucruri neclare acolo. În consecință am decis declinarea acestei analize a corpului de control atât către Parchet cât și către Curtea de Conturi.

Așadar, atunci când aceste două instituții își vor spune punctul de vedere legat de reclamațiile manageriale și pe zona economică, în momentul ală lucrurile se vor limpezi”, a declarat Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, potrivit stireadeiasi.ro.