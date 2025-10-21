”Pompierii de la Detaşamentul Piteşti intervin în comuna Bascov, strada Micşunele, pentru asigurarea măsurilor din competenţă, în cazul unui branşament de gaz rupt de către un vehicul, în urma manevrei de mers cu spatele”, anunţă, marţi, ISU Argeş.

Potrivit reprezentanților instituției, la faţa locului au fost direcţionate mai multe echipaje de intervenţie, inclusiv un echipaj CBRN.

”În urma măsurătorilor efectuate de către personalul echipajului CBRN, s-au identificat scurgeri minore de gaz, care nu ar reprezenta un pericol pentru populaţie”, precizează pompierii.

Incidentul s-a produs în apropierea unui operator economic, din incinta căruia, preventiv, s-au evacuat pe cont propriu aproximativ 20 de persoane.