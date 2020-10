Orban, atac dur la social-democrați: La alegeri se fură voturi!

Intrebat, in cadrul unei emisiuni televizate, daca se fura la alegeri, premierul a raspuns pozitiv. Mai mult decat atat, seful Executivului sustine ca exista oameni special instruiti de catre Partidul Social Democrat (PSD) pentru a face asa ceva.

"Da (se fura la alegeri -n.r.). Oameni instruiți, delegati instruiti sa nu respecte vointa oamenilor, care provin în special din PSD. Au diferite tertipuri. Studiaza delegatii. Daca vad ca delegatul PMP nu e atent sau nu e în sală la numararea voturilor, isi dau seama ca nu apara cineva voturile PMP-ului si pun voturi de la PMP le pun la PSD in numaratoare. De ce(se intampla asta -n.r.)? Pentru ca nu se respecta legea. Noi ne instruit toti delegatii sa ceara respectaarea legii. (...) De multe ori delegatii la sectiile de votare ai altor partide sunt pusi sa semneze in alb procesele verbale si li se spune ca e o formalitate. Daca apuca sa faca asta, pe datele din procesul verbal se pot trece orice fel de rezultate", a afirmat Orban.

In ceea ce priveste modalitatea efectiva de fraudare a voturilor, premierul a venit cu urmatoarea explicatie: "Cu smecheria care a fost brevetata, care se cunoaste, folosita de unii din PSD. S-a si descoperit. Isi iau o stampila, fac rost de o stampila si o leaga cu elastic in rever si mai pun o stampila ca sa anuleze buletinul de vot al principoalului opnent. Sunt tehnici care sunt folosite de cei de la PSD, care au fost instruiti special pentru astfel de chestiuni in anumite zone".