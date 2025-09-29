Omenirea ar putea fi amenințată de o nouă pandemie. Experții OMS: COVID-19 a fost doar începutul

Omenirea ar putea fi amenințată de o nouă pandemie. Experții OMS: COVID-19 a fost doar începutul
Omenirea ar putea fi amenințată de o nouă pandemie. Experții OMS: COVID-19 a fost doar începutul

Omenirea ar putea fi amenințată de un nou virus! Organizația Mondiala a Sănătății avertizează că pandemia Covid-19 a fost doar începutul. Potrivit experților acesteia, o epidemie cu o rată de mortalitate de până 70% s-ar putea declanșa în viitor.

OMS avertizează că pot urma noi pandemii. Ce ne pregătesc?

În ciuda faptului că pandemia de Covid a provocat peste 7 milioane de morți la nivel global, specialiștii spun că un alt virus mult mai periculos ar putea apărea.

 Experții sunt în mod special îngrijorați de henipavirus. 

Acesta are o rată de mortalitate situată între 50 și 75% și poate provoca daune catastrofale umanității dacă s-ar răspândi la scară largă. 

Potrivit acestora, următoarea amenințare globală poate veni din cauza unor boli atât cunoscute, cât și necunoscute. 

Există focare de viruși cu mortalitate uriașă în Asia, Africa sau America de Sud.

 În paralel, Organizația Mondială a Sănătății monitorizează amenințările necunoscute care pot apărea, cum a fost și Covid-19. 