OMS avertizează că pot urma noi pandemii. Ce ne pregătesc?

În ciuda faptului că pandemia de Covid a provocat peste 7 milioane de morți la nivel global, specialiștii spun că un alt virus mult mai periculos ar putea apărea.

Experții sunt în mod special îngrijorați de henipavirus.

Acesta are o rată de mortalitate situată între 50 și 75% și poate provoca daune catastrofale umanității dacă s-ar răspândi la scară largă.

Potrivit acestora, următoarea amenințare globală poate veni din cauza unor boli atât cunoscute, cât și necunoscute.

Există focare de viruși cu mortalitate uriașă în Asia, Africa sau America de Sud.

În paralel, Organizația Mondială a Sănătății monitorizează amenințările necunoscute care pot apărea, cum a fost și Covid-19.