O zi specială. Ce semnifică 6 x 21, numărul "îngerului păzitor"

Pe lângă data de 21, suntem in anul 20"21", din secolul 21 al erei noastre. }n plus, seara ne întâlnim cu ora 21:21 (eventual si 21 de secunde), ceea ce ne-ar putea arăta pe afișat 21.01.21, 21:21.

O altă teorie, inspirată de taror, spune ca dacă ne uităm la ceas când arată ora 21.21, înseamnă cu o schimbare importantă se pregătește, iar dacă se întâmplă mai des, însemnă și că un "înger păzitor" ne transmite mesajul.

Numărul "21" stă la baza oricărei schimbări majore, pentru că este intervalul dintre generarea unei cauze si producerea unui efect concret, vizibil, potrivit astrologului și numerologului Valeriu Pănoiu.