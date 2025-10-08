Gasker, o insulă nelocuită din arhipelagul Outer Hebrides, oferă o combinație unică de natură sălbatică, priveliști spectaculoase și liniște absolută, greu de găsit în alte colțuri ale lumii.

Situată la vest de South Harris și nord-vest de Taransay, insula are o suprafață totală de aproximativ 71 de acri, incluzând și o formațiune stâncoasă mai mică, Gasker Beag. Peisajul său variază de la faleze abrupte și câmpii verzi, până la mici lacuri de apă dulce, cunoscute local sub denumirea de „lochans”.

Un paradis nepopulat, unde natura domină totul

Insula Gasker nu are locuitori permanenți, iar singura construcție aflată pe teritoriu este un far, întreținut periodic de Northern Lighthouse Board. Această lipsă de infrastructură o transformă într-un loc complet neatins de modernitate.

Zona are, însă, o valoare ecologică remarcabilă, fiind inclusă în aria Small Seal Islands Site of Scientific Interest, datorită coloniilor de foci cenușii care populează țărmurile sale. Aceste mamifere marine, care se odihnesc și se reproduc pe insulă, sunt protejate prin lege, făcând din Gasker un spațiu de interes științific pentru biologi și conservatori ai naturii.

„Aceasta este o oportunitate excepțională de a achiziționa o insulă privată”

Agentul imobiliar care gestionează vânzarea, reprezentând compania Galbraith, a precizat că, deși insula nu dispune de clădiri, există posibilitatea construirii unui adăpost mic, în funcție de aprobările autorităților locale. Accesul se poate face doar cu ambarcațiuni de mici dimensiuni, prin două golfuri naturale: Geo lar, în partea nordică, și Geodha Ear, în sud, în funcție de nivelul mareei.

Priveliștea pe care o oferă Gasker este spectaculoasă. De pe insulă se pot observa Harris, Scarp și Taransay – alte insule din lanțul Hebridelor – într-un tablou natural de o frumusețe aparte. Potrivit reprezentantei firmei Galbraith, „aceasta este o oportunitate excepțională de a achiziționa o insulă privată într-unul dintre cele mai dramatice și neatinse decoruri din Insulele Britanice”.

O ofertă rară pe piața imobiliară britanică

Vânzarea se realizează prin sistemul „ofertelor de peste 120.000 £”, o practică obișnuită în Scoția, ceea ce înseamnă că potențialii cumpărători pot depune oferte mai mari decât suma minimă anunțată. Gasker se remarcă astfel ca o oportunitate rară pentru cei care caută un refugiu în mijlocul naturii, departe de orice contact cu agitația lumii moderne, potrivit publicației Daily Mail.

Interesul pentru insulele scoțiene a crescut semnificativ în ultimii ani. Outer Hebrides, regiunea căreia îi aparține Gasker, este celebră pentru sălbăticia sa neîmblânzită, pentru fauna bogată și pentru aspectul de natură neatinsă. Multe dintre aceste insule rămân nelocuite, însă atrag tot mai mulți cumpărători dornici să investească în terenuri unice sau să-și construiască propriul refugiu în mijlocul oceanului.

De ce Scoția devine o destinație preferată pentru cumpărătorii de insule

În ultimii ani, Scoția s-a transformat într-un adevărat centru al pieței pentru insule private, datorită prețurilor semnificativ mai mici comparativ cu alte regiuni din Europa Occidentală. Achiziția unei insule scoțiene este accesibilă inclusiv pentru cetățenii străini, ceea ce a condus la o creștere constantă a cererii din partea investitorilor internaționali.

Această deschidere legislativă, combinată cu frumusețea naturală și relativa izolare a arhipelagului, face ca insule precum Gasker să fie tot mai atractive pentru cei care visează la o viață retrasă, în armonie cu natura.

