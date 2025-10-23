Cum s-a întâmplat totul?

Incidentul s-a petrecut pe 19 octombrie, în jurul orei 22:45. Femeia a apelat dispeceratul de urgență, fără a putea oferi coordonate exacte, dar pretinzând că se află „într-un loc izolat, în pădure”. În realitate, echipajele Poliției Argeș, mobilizate imediat pentru căutări, au descoperit-o la scurt timp... chiar într-o locuință de pe strada Gării, în municipiul Pitești.

Când au ajuns la fața locului, polițiștii au constatat că femeia nu era în niciun pericol, ci doar sub influența alcoolului. Aceasta a recunoscut că băuse și că s-a panicat inutil, sunând la 112 „ca să ceară ajutor”.

Cum apelul s-a dovedit a fi complet nejustificat, autoritățile i-au aplicat o amendă de 2.000 de lei pentru apelare abuzivă a numărului unic de urgență.

Conform legislației în vigoare, apelarea repetată sau nefondată a numărului 112 se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.000 de lei ori cu prestarea a 100-200 de ore de muncă în folosul comunității. În cazul alertării false, amenda poate ajunge chiar la 4.000 de lei.

Polițiștii din Argeș reamintesc că apelurile nejustificate pot bloca liniile și pot întârzia intervențiile în situații reale de urgență, punând în pericol viețile celor care au cu adevărat nevoie de ajutor.

Așadar, beția de moment a femeii s-a transformat într-o lecție scumpă: un apel nefondat la 112 o va costa 2.000 de lei și, cu siguranță, multă rușine.