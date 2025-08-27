O mamă beată și-a pierdut fetița de 2 ani pe stradă, în toiul nopții. Caz șocant la Fălticeni

Din fericire, copila a fost găsită în scurt timp
Din fericire, copila a fost găsită în scurt timp

Caz șocant la Fălticeni: o mamă beată și-a pierdut fetița pe stradă. O fetiță de doar doi ani a fost găsită singură, în toiul nopții, pe o stradă din Fălticeni, pentru că mama ei, aflată în stare avansată de ebrietate, nu și-a dat seama că micuța dispăruse. Autoritățile au intervenit și au preluat copiluil, iar acum mama este supusă unei anchete și ruscă să fie decăzută din drepturi.

Un incident tulburător a avut loc în noaptea de luni spre marți, când o fetiță de numai doi ani a fost găsită rătăcind singură pe stradă, în jurul orei 04 dimineața. Mama sa, aflată în stare de ebrietate, o pierduse în timp ce se întorcea acasă, potrivit Monitorul de Suceava.

Sesizarea a fost făcută prin 112 de către un vecin, iar o patrulă de siguranță publică a găsit-o pe micuță într-o zonă cu vegetație abundentă, din apropierea casei și a fost încredințată unei mătuși care locuiește la aceeași adresă.

Autoritățile au anunțat că vor sesiza Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, precum și Serviciul de Asistență Socială al Primăriei Fălticeni, pentru a stabili măsurile care se impun în acest caz.

 