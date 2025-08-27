Un incident tulburător a avut loc în noaptea de luni spre marți, când o fetiță de numai doi ani a fost găsită rătăcind singură pe stradă, în jurul orei 04 dimineața. Mama sa, aflată în stare de ebrietate, o pierduse în timp ce se întorcea acasă, potrivit Monitorul de Suceava.

Sesizarea a fost făcută prin 112 de către un vecin, iar o patrulă de siguranță publică a găsit-o pe micuță într-o zonă cu vegetație abundentă, din apropierea casei și a fost încredințată unei mătuși care locuiește la aceeași adresă 1 .

Autoritățile au anunțat că vor sesiza Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, precum și Serviciul de Asistență Socială al Primăriei Fălticeni, pentru a stabili măsurile care se impun în acest caz.