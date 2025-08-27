Un incident tulburător a avut loc în noaptea de luni spre marți, când o fetiță de numai doi ani a fost găsită rătăcind singură pe stradă, în jurul orei 04 dimineața. Mama sa, aflată în stare de ebrietate, o pierduse în timp ce se întorcea acasă, potrivit Monitorul de Suceava.
Sesizarea a fost făcută prin 112 de către un vecin, iar o patrulă de siguranță publică a găsit-o pe micuță într-o zonă cu vegetație abundentă, din apropierea casei și a fost încredințată unei mătuși care locuiește la aceeași adresă.
Autoritățile au anunțat că vor sesiza Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, precum și Serviciul de Asistență Socială al Primăriei Fălticeni, pentru a stabili măsurile care se impun în acest caz.