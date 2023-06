„Prin demersul meu legislativ pe care l-am făcut, ziua națională a supraviețuitorilor de cancer este ziua în care poveștile celor care au reușit se fac cunoscute. Pentru a obține această victorie ai nevoie de 5 ingrediente: ajutorul bunului Dumnezeu, familie lângă tine, de tine cu o energie pozitivă să îți dorești să lupți, echipa de medici și ai nevoie de cercetare, de medicamente. Acest proiect de lege al meu vine și le spune celor care astăzi duc aceast război că, da, există viață după diagnosticul de cancer”, a declarat senatorul PNL - Nicoleta Pauliuc.

Mesajul Elenei Calistru - diagnosticată recent cu cancer

După o serie de teste, inclusiv o ecografie, o mamografie, un RMN și o biopsie, am descoperit că și eu încep o luptă similară. Am fost diagnosticată cu "carcinom mamar G3 invaziv, slab diferențiat cu diferențiere apocrină". Adică am cancer la sân. Este un adevăr greu de împărtășit, dar aia e.

Da, am temeri – de a nu mai putea zbura sau alerga, de a nu vedea toate locurile pe care le doresc, de a nu citi toate cărțile pe care vreau să le (re)citesc. Mă tem de impactul diagnosticului meu asupra celor dragi și asupra proiectelor la care țin, ca Funky Citizens. Mă tem de a nu fi definită decât prin boală. Sper să am puterea să nu las aceste temeri să mă conducă. Pentru că dacă știu ceva despre mine, e că sunt ghidată de speranță, de un sentiment de scop și de o iubire de neclintit pentru viață. I was and still am in the business of providing hope.