Cunoscută pentru reportajele TV, Dana Deac a împărtășit publicului calvarul prin care a trecut. Din nefericire, Dana a suferit intervenții atât în România, cât și Turcia, iar medicii s-au luptat din greu pentru a-i salva viața.

Cu cinci recidive ale bolii și intervenții chirurgicale efectuate atât în România, cât și în Turcia, jurnalista poate să declare că în sfârșit se bucură de o stare de sănătate stabilă, deși controalele medicale regulate fac parte din viața sa.

„Pur şi simplu, am avut nişte neşanse şi nimeni nu m-a prevenit că, de la iradierea pentru sân pot face cancer tiroidian. Dacă mi-ar fi spus cineva de la început, aş fi făcut doar chimioterapie. Şi a trebuit să plec iar din România, pentru că în vară se închide secţia de la Spitalul Parhon şi nu se mai operează. La Istanbul, am stat izolată într-un buncăr, dar am avut condiţii excelente. Am avut la dispoziţie un laptop conectat la internet, mi-am pus muzică simfonică şi m-am odihnit.”, povestea Dana Deac, într-un interviu acordat revistei OK!Magazine.

„Gândirea pozitivă o înveţi la psiholog. E un travaliu teribil să gândeşti pozitiv, trebuie să elimini o grămadă de frici, trebuie să te iubeşti, să te ierţi. Ştii cât de greu e să te ierţi? Eu nici acum nu m-am iertat cu desăvârşire”, a subliniat Dana Deac, în cadrul aceluiași interviu.