"Pe frontul de nord, după câteva zile de liniște, aș vrea să ne axăm pe un eveniment care a avut loc în sectorul de Vest al frontierei. În această zonă, luptătorii Hezbollah au lansat o rachetă anti-tanc către trupele israeliene, a avut loc o bătălie scurtă, după care lucrurile s-au calmat. Apoi, Hezbollah a trimis drone către Israel și a lansat rachete sol-aer în direcția aeronavelor Israeliene. Ambele tentative au fost interceptate cu succes", a declarat Jonathan Conricus, purtătorul de cuvânt al IDF (Forțele de Apărare israeliene).



Situația în zona de nord a fâșei Gaza rămâne, în continuare, extrem de tensionată.... Iată ce spun Israelienii despre atacurile din Gaza.



"Gaza City găzduiește centrul de comandă al Hamas. Acolo sunt majoritatea comandanților, majoritatea infrastructurii. Iar capacitatea lor de luptă împotriva Israelului este concentrată în Gaza City.

Vrem ca civilii să nu fie afectați de război. Nu sunt inamicii noștri, nu încercăm să rănim sau să ucidem civili, luptăm împotriva Hamasului. Țintim infrastructura militară a Hamas oriunde s-ar afla aceasta", a mai spus oficialul israelian.

Listen in as an IDF Spokesperson @jconricus provides a situational update as the war against Hamas continues. https://t.co/UeIUKgRJGu