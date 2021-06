Pentru prima dată, cu ocazia Nopţii Muzeelor, Primăria Capitalei se deschide publicului larg, într-un eveniment care reuneşte două expoziţii legate de istoricul sediului municipalităţii şi al oraşului, precum şi alte experienţe culturale, în timp ce Muzeul Naţional de Geologie şi Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” vor fi prezente cu evenimente online.



În premieră, expoziţia „Identităţi Fragile” a viitorului Muzeu al Pandemiei poate fi vizitată la Galeria Rezidenţa BRD Scena 9 din Bucureşti.



Toate evenimentele propuse în Noaptea Muzeelor se vor desfăşura cu respectarea legislaţiei în vigoare privind prevenirea COVID-19.

Noaptea Muzeelor la Muzeul Naţional al Literaturii Române

La ediţia din acest an, MNLR invită publicul să-i viziteze cele două sedii din Strada Nicolae Creţulescu 8 şi Calea Griviţei 64-66, aflate la o distanţă de 12 minute, şi îşi anunţă oaspeţii că pot să participe la Tombola nocturnă, aproape de miezul nopţii urmând a fi extrase cele trei numere câştigătoare, care vor fi anunţate pe pagina de Facebook a muzeului.



La sediul din Griviţei insomniacii sunt invitaţi să facă un selfie cu unul dintre tablourile semnate de artistul Iuri Isar, iar la sediul din Creţulescu să găsească cuvântul potrivit într-un fragment literar. Atât fotografia, cât şi fragmentul vor fi trimise pe WhatsApp la numărul 0736 598 451 până la ora 23,30, când se va face extragerea.



La sediul MNLR Creţulescu sunt pregătite numeroase evenimente, printre care un concert Adrian Naidin; două coruri din Programul Naţional Cantus Mundi; ateliere pentru copii, recital Ion Bogdan Ştefănescu; un concert al trupei New Levitas; un mic recital, cu poveşti despre Amita Bhose, traducătoarea operei eminesciene în bengali, lecturi publice în Grădina MNLR.



La sediul MNLR HUB Griviţei, în intervalul 10,00 - 22,30, va putea fi vizitată expoziţia "Iuri Isar in memoriam".



Toate instituţiile muzeale din administrarea MNLR vor fi deschise sâmbătă.

Muzeul Naţional al Ţăranului Român: Patru expoziţii temporare şi Târgul „100 de Tradiţii Româneşti” - deschise publicului

Patru expoziţii temporare şi Târgul "100 de Tradiţii Româneşti" vor putea fi vizitate la Muzeul Naţional al Ţăranului Român sâmbătă, între orele 18,00 - 21,30 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator).



Publicul este invitat să păşească în spaţiul expoziţiilor: "(În)toarcem tradiţia spre viitor", un demers dedicat artei cânepii, deschisă la Sala Tancred Bănăţeanu; "Decenii de Memorie Vizuală-Fotografii de Ana şi Gheorghe Tripon", deschisă la Sala Irina Nicolau, în care sunt expuse fotografii realizate de aceştia între anii 1958 - 1992, dar şi fotografii create de fotografi necunoscuţi din prima jumătate a secolului al XX-lea; "Zenit", deschisă la Sala Acvariu; şi "MOME Thirtythree Noile orizonturi ale fotografiei la Universitatea de Artă Moholy-Nagy", deschisă la Sala Noua Galerie, care reprezintă o retrospectivă asupra celor peste 33 de ani din istoria Departamentului foto din cadrul MOME.



Totodată, meşteri populari şi meşteşugari vor fi prezenţi în curtea muzeului cu creaţii care păstrează tradiţiile româneşti, la Târgul "100 de Tradiţii Româneşti".



Sunt expuse straie şi măşti populare, ceramică, icoane, zgărdane, pristolnice, obiecte de gospodărie din lemn crestat, decoraţiuni din lavandă, bundiţe din piele brodate cu motive tradiţionale, vestimentaţie din lână împâslită.



Ca la orice târg tradiţional, vizitatorii sunt îmbiaţi cu mâncare proaspăt gătită, bucătarii vor prepara ciorbă ţărănească de pui cu găluşte, gulaş de vită la ceaun, frigărui şi păstrăv la grătar, dar şi fel de fel de plăcinte.



Anul acesta, expoziţia permanentă va fi închisă deoarece clădirea monument istoric din Şoseaua Kiseleff nu a reintrat, încă, în funcţiune.



Intrarea este liberă.

Muzeul Naţional de Artă

Muzeul Naţional de Artă al României anunţă participarea la Noaptea Muzeelor 2021 prin deschiderea a trei spaţii, care vor putea fi vizitate gratuit, sâmbătă, în intervalul orar 16,00 - 00,00 (ultima intrare fiind la ora 23,00).



Vizitatorii vor putea parcurge expoziţia \"Călătoriile lui Iser\", în Sălile Kretzulescu din corpul central al MNAR (Calea Victoriei), cu intrare din Str. Valter Mărăcineanu. Aici vor descoperi 66 de lucrări în tempera, guaşă şi ulei din patrimoniul MNAR şi din colecţiile Iser şi Moise Weinberg, păstrate la Muzeul Colecţiilor de Artă. Acestea prezintă peisaje din Dobrogea, Orientul apropiat, Franţa şi Spania, unele dintre lucrări fiind expuse acum pentru prima dată.



Publicul "călător" al Nopţii Muzeelor este invitat şi în expoziţia "Shaping Design. Together", recent deschisă la sediul central al MNAR din Calea Victoriei şi realizată împreună cu Cartierul Creativ, parte a Romanian Design Week 2021.



Expoziţia prezintă piese de design românesc contemporan, sub semnături cunoscute şi prototipurile unor obiecte-suvenir proiectate pentru MNAR.



Accesul în expoziţie se va face din Str. Ştirbei Vodă nr. 1-3.



Totodată, la Muzeul Colecţiilor de Artă va putea fi admirată una dintre cele mai spectaculoase colecţii "Elena şi Anastase Simu" cu lucrări de artă românească şi europeană.

Muzeul Naţional de Istorie a României

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) îşi deschide porţile între orele 14,00 - 22,00, aşteptându-şi vizitatorii cu expoziţii, demonstraţii de desen, ateliere educative şi de creaţie, precum şi cu prezentări de vestimentaţie, armament şi echipament specifice dacilor şi romanilor.



Pe tot parcursul serii, Cristian şi Mihai Dumitru, membri fondatori ai Asociaţiei Muzeul Jucăriilor, vor prezenta publicului expoziţia Muzeul Jucăriilor găzduită de MNIR.



Vor mai fi accesibile publicului expoziţiile permanente Tezaurul Istoric, Lapidarium şi Copia Columnei lui Traian şi expoziţiile temporare "Fragment. Experienţa restaurării", "Exponatul lunii - Un manuscris genealogic al Casei Princiare Cantacuzino", "O poveste dulce. Un secol de dulciuri româneşti" - Colecţia de cutii de bomboane şi ambalaje de dulciuri a Asociaţiei Muzeul Jucăriilor, "155 de ani de benzi desenate în România. 1860-2015".



Accesul la eveniment va fi gratuit, cu ultimul acces al publicului la 21,00, prin intrarea din Calea Victoriei nr. 12. Se va permite accesul unui grup de 30 de persoane, la un interval de 30 de minute, cu recomandarea ca timpul de vizitare să se încadreze în 45 de minute.

Muzeul Municipiului Bucureşti

Casele memoriale din structura muzeului vor putea fi vizitate gratuit, de la ora 16,00 până la ora 22,00 (ultima intrare).



- La Palatul Suţu din Bd. Ion C. Brătianu nr. 2 sunt deschise pentru public expoziţiile "Timpul Oraşului", "De la anatomia artistică la opera finită" şi "Civilizaţia Gumelniţa. Viaţa în sud-estul României acum 6500 de ani".



- La Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei, nr. 151) se poate vizita expoziţia permanentă "Muzeul Vârstelor - de la copilărie la senectute".



- Expoziţia permanentă "Pe urmele trecutului. Colecţia Maria şi dr. George Severeanu" poate fi vizitată la Muzeul "Dr. George Severeanu" (Str. Henri Coandă nr. 26).



- Muzeul Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu Storck (Str. Vasile Alecsandri nr. 16) îşi întâmpină oaspeţii cu expoziţia permanentă de pictură, sculptură, grafică, dar şi cu expoziţia tematică "Grădina Paradisului. Desene pregătitoare".



- La Muzeul "Ligia şi Pompiliu Macovei" (Str. 11 lunie nr. 36-38), expoziţia permanentă va fi deschisă, alături de expoziţia tematică "Ligia Macovei şi lirica lui Tudor Arghezi".



- Se va putea vizita şi expoziţia permanentă a Muzeului Theodor Aman (Str. C.A. Rosetti nr. 8).



- Muzeul "Dr. Victor Babeş" (Str. Andrei Mureşanu nr. 14A) oferă expoziţia permanentă "Victor Babeş (1854-1926). Principii, valori, moşteniri", iar Muzeul de Artă Populară "Dr. Nicolae Minovici" (Str. Dr. Nicolae Minovici nr. 1) are deschise expoziţiile "Vila Dr. Nicolae Minovici: Restitutio II" şi "100% RO".



- Programul Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" (Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 21) este diferit, acesta fiind deschis gratuit între orele 20,00 şi 2,00, pentru vizitarea expoziţiei permanente "Descoperim împreună Universul", dar mai ales pentru observaţii nocturne, dacă vremea o va permite.

Evenimentul „Le petit Paris a la Bibliotheque” - la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”

Începând cu ora 18,00, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" invită publicul Nopţii Muzeelor să redescopere universul citadin al Micului Paris.



"Punctul de întâlnire" este în Calea Victoriei nr. 88, unde "Cantus Mundi" va susţine un concert coral în prima parte a serii. Ulterior, în zona statuii Regelui Carol I, în jurul orei 21,00, bucureştenii sunt invitaţi să audieze Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, dirijat de fondatorul acestuia, Mihail Bucă.



Călătorind în timp, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" se va metamorfoza prin "Expoziţia Bucureştiul Interbelic - La Vie Parisienne". Reviste şi cărţi rare vor readuce parfumul nostalgic al Bucureştiului din secolul al XX-lea, iar Fundaţia Culturală "Remember Enescu" va contribui la crearea atmosferei unice a acelor timpuri printr-un recital de muzică clasică.



Pe toată durata evenimentului, publicul va putea explora prin tururi ghidate fiecare încăpere a acestui lăcaş dedicat cunoaşterii şi va avea ocazia să descopere farmecul acestei clădiri prin arhitectura sa deosebită şi mireasma vremurilor de altădată.

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Muzeul „Antipa” a pregătit o ediţie specială care cuprinde ateliere online pe platforma ZOOM pentru cei mici şi prezentări filmate în expoziţia permanentă, care vor putea fi vizionate pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/muzeulantipa) şi Instagram (mnin_antipa).



Programul special va continua cu trei prezentări ale specialiştilor muzeului despre „Animale Nocturne”, filmate în expoziţia permanentă, care vor fi difuzate exclusiv pe paginile de Facebook şi Instagram.

Muzeul CFR

La Muzeul CFR oaspeţii pot „plonja înapoi în timp”, parcurgând istoria de peste un secol a uneia dintre cele mai spectaculoase invenţii omeneşti: calea ferată.



„Aici veţi afla lucruri inedite despre începuturile acestei aventuri a spiritului uman. Pornind de la primul vagonet din lume, pe făgaş de lemn, folosit în minele din Transilvania în secolul al XVI-lea, treceţi apoi prin perioada intenselor construcţii de cale ferată de pe teritoriul Principatelor Române din secolul al XIX-lea, faceţi o călătorie romantică imaginară cu prima cursă a celebrului Orient Expres, în 1883, revenind apoi în ţară pentru a traversa Dunărea pe impunătorul pod Carol I, de la Cernavodă, omagiindu-l, astfel, pe creatorul său, Anghel Saligny”, precizează reprezentanţii instituţiei muzeale.

Noaptea Muzeelor la Galeria Galateca

Cu un titlu minimalist, pornind chiar de la numărul expozanţilor, şase artişti bulgari şi un artist sârb, Galeria Galateca propune un eveniment care reface drumul tehnicilor grafice, dar mai ales cele ale gravurii tradiţionale şi le redefineşte într-o exprimare contemporană. Expoziţia face parte dintr-un schimb expoziţional coordonat de profesorul Valeri Chakalov şi lector Ovidiu Croitoru de la Departamentul grafică UNARTE care urmăreşte să contureze scena artelor vizuale din Balcani.

Casa Artelor „Dinu Lipatti”

Casa Artelor "Dinu Lipatti" se alătură pentru a treia ediţie evenimentului Noaptea Muzeelor şi propune publicului un program ce va începe la ora 18,00 şi se va încheia la miezul nopţii.



În curtea acestei case boiereşti construite la începutul secolului al XX-lea de Petre Antonescu, oaspeţii vor putea vedea expoziţiile "Dinu Lipatti - viaţa şi opera" şi "Istoria Casei Lipatti", pe acorduri celebre în interpretarea marelui pianist român.



Casa "Lipatti" va fi deschisă pe tot parcursul evenimentului şi pentru vizitarea expoziţiei permanente de fotografii "Dinu Lipatti - familia şi prietenii".



De la ora 19,00, în Curtea cu balansoare, vor avea loc recitaluri de muzică clasică cu tineri artişti în curs de afirmare, dar şi cu artişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional. Totodată, în program sunt incluse proiecţii de filme documentare despre viaţa legendarului pianist şi compozitor Dinu Lipatti.

O noapte la Muzeul Şcolii de Arhitectură

În acest an „arhitecţii” invită insomniacii într-o călătorie atât printre tradiţiile Şcolii de Arhitectură, cât şi prezentând proiectele contemporane ale unor studenţi.



De asemenea, publicul va putea vizita expoziţia permanentă ce urmăreşte evoluţia învăţământului de arhitectură şi personalităţile şcolii şi va avea ocazia să păşească, virtual, în Muzeul „Simu”, demolat în perioada comunistă şi recreat în realitate virtuală în cadrul unui proiect realizat în parteneriat cu Filiala Teritorială Bucureşti a OAR şi finanţat din Fondul Timbrul de Arhitectură, prin Ordinul Arhitecţilor din România.



Pe lângă acestea, vor fi accesibile vizitării Sala principală de expunere a Centrului Expoziţional Documetar al UAUIM, Pinacoteca, Sala Frescelor, Galeria Creatorilor Români de Patrimoniu, Galeria Rector Magnificus şi o serie de expoziţii temporare.

Muzeul Universităţii din Bucureşti

Expoziţia "Cum a fost atunci? Mărturii vizuale despre Fenomenul Piaţa Universităţii culese de Nic Hanu" îşi propune să aducă în atenţia publicului larg fotografii inedite din perioada Fenomenului Piaţa Universităţii şi Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Vor fi prezentate fotografii realizate de Nic Hanu, fost preşedinte al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România, distins cu titlul de "Artist al Federaţiei Internaţionale de Artă Fotografică" şi martor al celor petrecute în perioada aprilie-iunie 1990.

Primăria Capitalei

Primăria Capitalei va putea fi vizitată, de la ora 18,00 până la ora 24,00.



"Am pregătit pentru toţi cei care vor să ne treacă pragul două expoziţii despre istoria Bucureştiului şi a primăriei sale - una intitulată \"Uranus acum\", despre cartierul Uranus care a fost demolat în perioada comunistă, iar o alta dedicată arhitectului Petre Antonescu, cel care a proiectat clădirea care a devenit ulterior sediul Primăriei Municipiului Bucureşti", a informat primarul general, Nicuşor Dan.



Municipalitatea va găzdui, de asemenea, un maraton al lecturii şi un experiment video de reconstrucţie virtuală a Muzeului "Simu", dispărut în perioada regimului comunist.



Iniţiat în urmă cu 17 ani de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor, Noaptea Muzeelor este organizată anual pe plan european. În România, organizatorul evenimentului este Reţeaua Naţională a Muzeelor.



Anul trecut, în contextul pandemiei COVID-19, peste 60 de muzee şi operatori culturali din toată ţara au sărbătorit Noaptea Muzeelor pe 14 noiembrie, prin evenimente culturale desfăşurate în marea lor majoritate în mediul online.