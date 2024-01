Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, întrebat fiind dacă are de gând să-l invite pe Mircea Geoană să participe la competiţia internă din PSD pentru candidatura la prezidenţiale, că în cazul în care fostul lider social-democrat doreşte acest lucru, atunci să vină să îl caute. "Am acelaşi număr de telefon de când a apărut telefonia mobilă", i-a transmis Ciolacu lui Geoană. Potrivit celui mai recent sondaj INSCOP dat publicității, miercuri, secretarul general adjunct al NATO se situează pe primul loc în intenţiile de vot ale românilor la alegerile prezidenţiale din acest an, cu 26,5%. El este urmat urmat de Marcel Ciolacu (PSD) - 18,9%, Diana Şoşoacă (SOS) - 14%, George Simion (AUR) şi Nicolae Ciucă (PNL)