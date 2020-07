Nelu Tătaru, ultimele cifre OFICIALE despre externările masive din spitale

„S-au externat 622 de pacienți în ultimele 24 de ore. După decizia CCR, deci miercuri a fost motivarea, peste 30.000 de persoane au ieșit din izolare și peste 1.300 nu mai sunt în carantină. Sunt pacienți pozitivi la COVID plecați din spitale în ultimele 4-5 zile", a afirmat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, miercuri, la un post TV.

„O cifra asemanatoare (numarul noilor infectii din ultimele 24 de ore) a fost pe 11 aprilie. Suntem intr-o transmitere comunitara, suntem in marea relaxare si suntem in momentul in care nu mai putem obliga internarea pacientilor. 622 de pacienti s-au externat in ultimele 72 de ore”, potrivit ministrului.

Până miercuri, pe 8 iulie, au fost confirmate 30.175 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.284 au fost externate, dintre care 20.799 de pacienți vindecați și 1.485 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.

1.817 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

Tătaru a vorbit și despre județele cu transmitere comunitară, în care s-au înregistrat peste 1.000 de cazuri de COVID.

„Transmiterea comunitara este la nivelul intregii tari. Apanajul este in cateva judete cu peste 1000 de cazuri, Arges, Botosani, Brasov, Neamt, Iasi, Vrancea”, a mai zis Nelu Tătaru.

El a spus, din nou, că izolarea, carantina și internarea pacienților asimptomatici - măsuri devenite neconstituționale prin decizia CCR - erau pârghiile prin care autoritățile puteau opri răspândirea comunitară.

După publicarea în Monitorul Oficial, pe 3 iulie, a deciziei CCR care asimilează internarea cu privarea de libertate și încălcarea drepturilor omului, mai mulți pacienți cu COVID-19 s-au externat la cerere din spital.

De la intrarea în vigoare a deciziei CCR, Grupul de Comunicare Strategică nu mai comunică numărul de persoane aflate în izolare și carantină. Ultimele date au fost comunicate în urmă cu aproape o săptămână, pe 3 iulie: 58.991 de persoane în izolare la domiciliu și 741 în carantină.