Guvernul nu pare dispus să-și asume răspunderea pentru acest eventual proiect și afirmă că fiecare minister va decide cum aplică tăierile, potrivit Realitatea Plus. Între timp, sindicaliștii atrag atenția că, indirect, salariile au scăzut deja din cauza măsurilor fiscale și a inflației record. Studiile realizate arată că puterea de cumpărare ar putea scădea cu până la 45%.

Marile federații sindicale așteaptă un răspuns și de la președintele României, pe care îl acuză că nu își îndeplinește rolul de mediator între puterile statului și societate. În lipsa unor soluții concrete, liderii sindicali amenință cu proteste de amploare.

Bolojan taie din Educație și Sănătate, românii se revoltă. Sindicatele, pregătite de grevă dacă scad salariile

Totodată, mediul de afaceri avertizează că o reducere a salariilor ar putea duce la o scădere accentuată a consumului intern, cu efecte negative asupra economiei. Patronatele cer stabilitate și predictibilitate, subliniind că orice măsură de austeritate trebuie însoțită de reforme reale și de sprijin pentru sectoarele vulnerabile.

Pe fondul tensiunilor, analiștii politici atrag atenția că situația ar putea escalada rapid și deveni o criză socială majoră. În lipsa unui dialog real între guvern, sindicate și societatea civilă, riscul de blocaje instituționale și pierderea încrederii publice crește semnificativ.