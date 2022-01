Macrisul iepurelui (macrisul salbatic), mai mult decat macrisul comestibil, contine substante care il fac un remediu anticancerigen, in combinatie cu alte plante si extracte.

Frunzele de macris contin caroten, vitaminele B1, B2 si PP, saruri minerale precum magneziu, fier, fosfor, sulf si siliciu, proteine, zaharuri, tanini si foarte mult acid oxalic. In radacini se gasesc substante fenolice.

Pe langa vitaminele si mineralele pe care le contine, macrisul ofera 312% din doza zilnica recomandata de vitamina K, alaturi de o mare cantitate de vitamina C. In plus, s-a demonstrat ca macrisul poate proteja ADN-ul.