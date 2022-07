Ride&Ride: Și noi suntem în trafic!

Ride&Ride a lansat Campania de conștientizare asupra pericolelor pe care le întâlnim zi de zi pe drumurile noastre, dar mai ales a Indiferenței, în emisiunea 100% cu Laurențiu Botin.

„Tragem un semnal de alarmă!

Sub fiecare cască sunt medici, actori, artiști, polițiști, din toate profesiile găsești sub o cască. Bikerii nu mai sunt ăia răi. Sunt oameni normali, care la un moment dat îțis salvează viața.

Ride&Ride pledează pentru drumuri bune și uscate.

Noi avem sloganuri - viteza ucide! Dar și viteza altora ucide. Fie că vorbim de infrastructură, de problemele pe care le întâmpinăm în trafic. Anul trecut a fost o întreagă nebunie cu spălatul străzilor. Cel puțin în București se spală cu apă din Dâmbovița. Noi nu putem merge. Stabilitatea e mult mai precară pe 2 roți decât pe 4, frânarea. Am făcut petiții, am transmis. Constatăm că iar, și anul ăsta. Am lasat pe Iuliu Maniu motorul pentru că nu puteam merge.

Vorbim de indiferență.

Oameni buni, dacă o mașină trece peste un canal. Ce înseamnă pentru 2 roți un canal, o groapă.

Sunt lucruri pentru care milităm, Pe motor nu mai ai a doua șansă. Nu poți cădea fără traume sau deces. Impactul este impact. Impactul cu asfaltul e direct cu corpul tău, nu cu o caroserie.

Este o chestie de educație. Fiecare pădure are și uscăturile ei. Și eu vreau ca la ora 3 dimineața copiii mei să nu fie treziți de o tobă.

Ca să primești respect, trebuie să oferi respect.

Dacă o mașină te lasă și îți face loc, nu este obligat, e o educație de care dă dovadă. Și trebuie să-i mulțumești. Dar nu trebuie forțat să te lase.

Vrem aceleași drepturi. Și cei de pe 2 roți sunt conducători de categoria B. Seara, când își ia copilul de la grădiniță, pleacă și el cu conserva aia. Și voi sunteți o parte dintre ei.

Comunitățile, fie că sunt pe 2 roți sau 4 roți, au aceleași probleme”, a declarat Puiu Vasilescu - Puiu Rde, fondatorul Ride&Ride, miercuri seară, în emisiunea 100% cu Laurențiu Botin.