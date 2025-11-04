Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care un bărbat aflat pe o trotinetă electrică se lovește violent de un autoturism, după ce ignoră culoarea roșie a semaforului.

Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, a fost rănit în urma coliziunii și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Scenele filmate în centrul orașului au fost rapid distribuite online, generând numeroase reacții și comentarii despre comportamentul participanților la trafic și pericolele asociate trotinetelor electrice.

Constatările poliției după incident

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Iași, accidentul a fost raportat prin apel la numărul unic 112. „La data de 4 noiembrie, poliția a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier în municipiul Iași. Din primele verificări a rezultat faptul că un bărbat, de 49 de ani, în timp ce conducea o trotinetă electrică, nu ar fi respectat culoarea roșie a semaforului electric aflat în funcțiune, moment în care ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat, de 70 de ani”, se arată în comunicatul IPJ Iași.

Ambii participanți la trafic au fost supuși testării cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În urma evenimentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Mărturia șoferului implicat în coliziune

Conducătorul autoturismului a relatat că bărbatul pe trotinetă circula cu o viteză mare și a pătruns în intersecție pe roșu, fără să se asigure. „Eu mergeam şi el a trecut printre maşini, cu viteză, şi m-a lovit. A trecut pe roşu, nu am putut să îl evit pentru că eu trecusem deja. A venit în spate, nu mi-a venit în faţă. Dacă îl vedeam că vine prin faţă eu opream. Abia am plecat de pe loc când m-a lovit. S-a lovit la picior. Avea viteză mare, peste 50 de km pe oră. Era exact prin mijloc. Eu aş scoate trotinetele”, a declarat șoferul pentru BZI.

Discuții aprinse în mediul online

Accidentul a reaprins discuțiile legate de utilizarea trotinetelor electrice pe drumurile publice, mai ales în marile orașe. Tot mai multe persoane consideră că lipsa de disciplină în trafic și viteza cu care sunt conduse aceste vehicule duc frecvent la incidente grave.

Mulți utilizatori ai rețelelor sociale au cerut autorităților să impună restricții mai clare privind circulația trotinetelor sau chiar interzicerea lor pe arterele aglomerate. În același timp, alți comentatori au subliniat nevoia unei infrastructuri adecvate pentru deplasarea în siguranță, astfel încât trotinetele electrice să nu devină un pericol nici pentru utilizatori, nici pentru ceilalți participanți la trafic.

