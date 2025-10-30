Consiliul Municipal Buzău a adoptat joi, un proiect de hotărâre conform căruia, trotinetele electrice nu mai pot fi folosite în parcuri, la locurile de joacă, pe terenurile de sport, în curţile şcolilor şi în zona pietonală din centrul oraşului.

Totodată, circulaţia trotinetelor este interzisă pe străzile Cuza Vodă şi Aleea Trandafirilor din centrul municipiului Buzău.

În cadrul şedinţei, directorul Poliţiei Locale Buzău, Adrian Teodorescu, a subliniat necesitatea acestor restricţii, menţionând că „numărul accidentelor în care sunt implicaţi buzoienii care folosesc trotinetele electrice a crescut semnificativ în ultimii ani”.

La rândul său, consilierul local PNL Irinel Cîrstea a propus ca autorităţile să identifice un spaţiu special destinat tinerilor care folosesc trotinetele electrice, pentru ca aceştia să se poată deplasa în siguranţă, fără a-i deranja pe ceilalţi cetăţeni.

Acest proiect a fost adoptat cu 20 de voturi pentru şi o abţinere.