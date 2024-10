Unghiul din care e facuta filmarea arata ca nu avem de-a face cu un amator.

Sunt fotografii ce fac parte, practic, dintr-un filmulet.

Sursele Realitatea PLUS spun ca Nelu Tataru a fost filmat atat in cabinetul sau de doctor, cat si in sala de operatii.

In imaginile intrarea in posesia noastra, putem vedea si sumele de bani primite de acesta. Intr-una dintre ele se vede, astfel, o bancnota de 200 de lei, iar in alta una de 300 de lei, bani pe care fostul ministru al Sanatatii ii primeste pentru ca si-a profesat, de fapt, meseria.

Pus fata in fata cu imaginile, acesta le-ar fi spus procurorilor DNA ca niciodata nu a conditionat actul medical.