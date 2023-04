„Azi am aflat și eu de acest scenariu. Nu știu cum să-l numesc. În hotelul nostru vin mii de persoane. Habar nu am ce s-a întâmplat... sunt șocat. Întotdeauna se leagă de numele meu”, a spus Murad, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă a fugit din țară, acesta a răspuns: „Asta e moda în România? Nu se poate să nu fii fugit? Cei care dau informații să fie corecte. Eu am plecat din țară pe 14 februarie, nu în noiembrie. Voi reveni în România. Și mâine seară pot fi acolo dacă e cazul. Nu am motive să fug.

Persoana mea este publică și se fac subiecte. E interesant asta, pentru că sunt cel mai mare investitor în turism din România. Voi da în judecată persoanele care îmi fac imaginea negativă. Pun la bătaie toată averea pe care o am eu dacă există un astfel de subiect, dacă cineva aduce o dovadă.

Mohamed Murat este unul dintre cei mai curați oameni din România. Știu foarte bine ce fac și provin dintr-o familie cu educație”, a spus Mohammad Murad, vineri seara.