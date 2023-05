Vorbim despre o activitate preventiva. La actiune participa mai multe institutii din cadrul MAI, cum ar fi reprezentanti ai Politiei de Frontiera, dar si ai Agentiei Nationale Antidrog, care au venit aici, stau de vorba cu elevii si incearca sa le explice cat de mare este pericolul stupefiantelor.

"Activitate preventiva decata copiilor, de la scoala primara si pana la liceu. Este un targ in cadrul caruia copiii, dar si parintii vor sustine ateliere pe tema drgurilor, dar vom vorbi si despre violenta in scoli. Vom gasi impreuna solutii la problemele pe care le au sau le vom clarifica informatiile pe care ei le au si poate ca nu sunt intotdeuna corecte", a afirmat Ramona Dabija, comisar sef in cadrul Agentiei Antidrog.