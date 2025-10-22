Rozmarinul, o plantă binevuvântată

Rozmarinul, această plantă aromatică, este originară din bazinul mediteraneean și se cultivă în aproape toată lumea. Numele "Rosmarinus" înseamnă "roua mării" și face trimitere la habitatul natural al plantei, care preferă dealurile însorite și calde de la marginea mării.

Este un arbust verde toată perioada anului, însă nu rezistă temperaturilor scăzute sub pragul înghețului.

Dacă doriți să cultivați această plantă, aveți grijă să nu o udați prea des, deoarece nu-i place pământul foarte umed, dar nici ca acesta să fie prea uscat. Are nevoie de mult soare și îi place în zonele unde adie vântul sau în zonele ușor ventilate. Această plantă la fel ca și salvia ține insectele la distanță.

Din vechime, rozmarinul a avut diverse întrebuințări, de la cele culinare la cele medicinale și chiar magice sau religioase. În Grecia antică se ardeau ramuri de rozmarin la înmormântări. În Evul Mediu, rozmarinul era folosit în epidemiile de ciumă, iar în Roma Antică se spunea că mirosul lui ajută memoria și îl face pe om să gândească lucid, scrie Almanah Online.

Datorită aromei sale inconfundabile este folosit cu succes în bucătărie pentru condimentarea cărnii, în special, fiind folosit atât verde, cât și uscat. Rozmarinul conține numeroase uleiuri esențiale, taninuri și alte substanțe benefice sănătății. În medicina tradițională a fost folosit cu succes în toate timpurile și este în continuare folosit, inclusiv în industria farmaceutică.

Câteva întrebuințări în medicina tradițională

Infuzia de rozmarin este benefică în cazul căderii părului, astfel clătiți-vă părul cu această infuzie de fiecare dată după ce vă spălați pe cap. Face bine scalpului și rădăcinii părului și nu veți mai avea probleme cu căderea lui.

Rozmarinul are o puternică acțiune antiseptică și antiinflamatoare datorită numeroaselor uleiuri volatile, acid fenolic și flavonoide pe care le conține. Este un tonic cerebral legendar, care îmbunătățește memoria și stimulează concentrarea. Sub formă de infuzie, adică ceaiul de rozmarin este și un foarte bun energizant, pentru că stimulează absorbția de oxigen în celule, în special combinat cu cimbrul, susțin fitoterapeuții. Îndulciți cu miere și puteți adăuga lămâie după gust.

Rozmarinul este indicat și în cazul circulației sangvine deficitare și a tensiunii arteriale scăzute, dar și a depresiilor ușoare. Este cunoscut și ca un bun stimulent al sistemului circulator. Datorită unei substanțe numită rozmaricină este un bun antioxidant și ajută la tratarea inflamațiilor, precum cele articulare, dar și a artritei.

Uleiul esențial de rozmarin este indicat în cazul durerilor de cap și a migrenelor. Masați tâmplele ușor cu acest ulei. De asemenea, uleiul are efect bacteriostatic, lucru demonstrat pe un mare număr de bacili, virusuri, dar și germeni patogeni.

Poate fi administrat sub forma preparatelor aromaterapeutice și are acțiune asupra afecțiunilor dermatologice, precum mătreața, eczeme sau acnee.

În cazul problemelor respiratorii, în special astm sau tuse convulsivă, faceți aerosoli cu ulei esențial de rozmarin, care trebuie folosit diluat pentru a nu fi iritant. Ajută în cazul anumitor afecțiuni ale sistemului nervos și pentru întărirea sistemului imunitar.

Are totuși mici contraindicații. Trebuie consumat cu măsură în timpul sarcinii, în cazul epilepsiei și al hipertensiunii.