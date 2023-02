„Era evident că Joe Biden va ajunge in Ucraina. Ținta era vizita in Ucraina. Trebuia să marcheze un an . S-a intors la Varsovia si a spus ceva ce era firesc. Este o regula veche: când esti slab, trebuie să te faci puternic.

Rusia isi face vânt cu coada, sigur ca e o tara foarte mare, cu o economie nu prea grozava. Cred ca principala problemă a conducătorilor rusi e sa nu se apropie comparatia cu populatia. Sistemul din Occident e imperfect. De aceea nu au vrut sa intre prea mutle tari din UE. Dar nu e treaba lor. Ei au crezut ca pot sa ne opreasca pe noi, cei din lagarul comunist. Rusii ar fi vrut sa ramana tot in zona lor de influenta”, a afirmat consultantul politic Miron Mitrea, duminică seară, la Culisele puterii.

În același timp, în următoarea perioadă nu pare posibilă oprirea războiului.

„Pacea mi se pare nici mai aproape, nici mai departe. Eu nu cred in pace în următoarea perioadă. Rusia nu este învinsă, Ucraina n este învinsă, Occidentul nu. Nimeni nu e invins. (...) Și Ucraina a zis ca nu se oprește daca nu ne luam Crimeea înapoi. (...) Da, războiul e pe viata si pe moarte, nu se va termina intr-o saptamana sau doua”, a mai spus Miron Mitrea.

Miron Mitrea a comentat și discursul lui Putin, acuzator la adresa Occidentului din cauza susținerii Ucrainei.

„A fost isteric, ceausist, a batut campii fara nicio legătură cu realitatea, transmitând mesaje care nu au legătură cu realitatea. E specific dictatorilor. De aceea nu functioneaza societatile. El chiar si-a creat niste povesti. El a fost atacat si a dorit pacea, mergem la razboi pentru pace, o filozofie... Nici azi nu înteleg de ce un om cu capul pe umeri, dupa ce a reusit sa smulga Crimeea fara niciun foc de arma, de ce s-a bagat in chestia asta? De ce? Una e sa mergi cu Crimeea si alta e sa omori zeci de mii de oameni in case.

Putin delireaza, dupa parerea mea, ca toti dictatorii. Ne spune ca ei omoara femei si copii pentru că crede ca noi vrem să-i desfiintam tara”, a concluzionat Miron Mitrea.