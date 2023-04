Legat de OUG de „austeritate, de sărăcie”, Miron Mitrea susține că „este absolut normală OUG. Mi se pare absolut normal ca un om care ia pensia să nu poată lucra la stat să ia pensie și salariu. Și a mai fost asta. În timpul guvernului din care am făcut parte (Năstase, n.r.) s-a dat o OUG sau lege, nu mai țin minte. Și nu a fost permis. Daca te-ai pensionat la 40-45 de ani de la o societate, unde ai muncit foarte greu, riscuri, și după aceea te angajezi pe aceeași treabă... Păi, de ce, care-i șmecheria? Mie mi se pare foarte corect asta”.

„Am citit ordonanța, mi-a plăcut, aș trece ordonanța asta. M-aș uita la toate instituțiile statului și le-aș mai tunde un pic.

Eu sunt pentru proteste. Oamenii trebuie să învețe... (...), dacă nu există un echilibru între cei care cer și care dau? Politicianul se duce la serviciu, are probleme in față, va rezolva problemele unde are presiune.

Au iesit mulți pentru OUG 13 a lui Dragnea, când s-au desfăcut contracte colective de mucna nu am vazut pe nimeni.

Te duci și negociezi. Am văzut și guverne de 2 lei, care fug.

Eu cred că se va da ordonanța. Nu cred că duminică stă guvernul să se gândească daca da sau nu.

OUG trebuie să intre în ședința de guvern săptămâna viitoare”, a comentat consultantul politic Miron Mitrea, la Culisele puterii.

„Cred că numarul salariaților la stat de 1,3 milioane este imens. În 2004 aveam 900 de mii de angajați la stat. Și ne ocupam in fiecare an - 2001-2004 - de reducerea numărului de angajați la stat. Angajarea inghetate e un mod de a reduce numărul.

Mi-aduc aminte in 2001 când am intrat in birou am avut ordin de la Guvern că trebuia să reduc numărul de salariați cu 30 la sută. Și anul următor am văzut că a crescut cu 15 la sută, capacitatea administratiei de a se multiplica e imens, de a găsi motive. Ar fi normal să fie reducere”, a punctat Miron Mitrea.

„Nu cred în politica hai să dăm salarii mai mari celor cu salarii mici. Sigur că există anomalii. (...) Schimbând tot timpul legislația, și dacă nu o schimbi... (...)

În 1990 aveam salariul de 9 mii de lei, insemna foarte mult, era 90 de dolari pe bune. Și acum sunt niste pensii amarâte, sigur că nu e corect. (...)

Marea reașezare a pensiilor nu a facut-o Traian Băsescu, a mutat fondul de pensii. Au fost tot felul de oameni care au făcut tot felul de inginerii cu fondul de pensii.

Nu ar trebui ca oamenii să voteze sa voteze ca la cinematograf, ar trebui să voteze cum se intâmplă în puține țări, după interesele proprii. Ești pensionar, ai pensie mai mică, te duci in stânga. Nu există un sistem care să mulțumească pe toată lumea. Singurul lucru care trebuie înțeles nu e ca cei cu pensii mari să fie înlăturați, ci să creștem pe cele mici”, a mai spus Miron Mitrea, la Culisele puterii.