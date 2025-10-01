”În această zi, Palatul Cotroceni este luminat în roz, o lumină care ne vorbește despre comunitate, despre sprijin, credință, speranță, determinare și curaj. Este un gest simboloc, dar în același timp, și un mesaj că împreună putem susține și sprijini recuperarea sănătății, după acest tip de boală.

Dumneavoastră, ne reamintiți că granița dintre sănătate și boală poate fi, uneori, foarte firavă, că nu putem controla totul în viață, dar că, atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competența și profesionalismul medicilor, sunt extrem de importante.

Fiecare poveste de recuperare reprezintă o sursă de inspirație pentru noi toți. Uităm deseori de noi, de sănătatea noastră, dar prevenția este un act de iubire de sine, de responsabilitate față de noi și față de toți cei care au nevoie de noi.

Îmi doresc ca această lumină roz să ne amintească importanța conexiunii umane autentice, compasiunea, răbdarea, spijinul și speranța. Și, uneori, gesturi simple, ca cel de a-l asculta pe cel de lângă noi, care trece printr-o perioadă dificilă, poate să îl ajute să își regăsească speranța, să-și adune curajul să viziteze un medic pentru un control de rutină sau pentru unul de specialitate”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Ulterior, prima doamnă a apăsat maneta care a iluminat Palatul Cotroceni în roz, culoare asociată la nivel global cu lupta femeilor împotriva cancerului la sân.