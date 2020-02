Ministrul Sănătății, ANUNȚ de ultimă oră despre românul infectat cu CORONAVIRUS

"Vă pot spune ce am făcut până acum la nivel național. În primul rând, în paralel cu ordonanța pe Sănătate, am avut o ordonanță pentru a ne asigura de a crește capacitatea de răspuns în cazul acestei epidemii cu coronavirus. În primul rând, am refăcut stocurile, tot ce înseamnă biocide, materiale de protecţie, deoarece stocurile, cel puţin ale Ministerului Sănătăţii, erau aproape de zero. De asemenea, am introdus şi am legalizat noţiunea de carantină. Toţi cei care intră în momentul de faţă în România din zona afectată intră în carantină. Am identificat centre la nivel naţional în care aceste persoane care călătoresc din această zonă sunt puse în carantină", a declarat Victor Costache, la Realitatea PLUS, în emisiunea "Jocuri de putere".

Potrivit ministrului, în momentul de față, mai sunt două persoane (erau trei, n.r.) în carantină, în București. "Nu sunt pacienți infectați, ci sunt pesoane care vin. Sunt călători normali, fără probleme de sănătate, dar pentru a lua toate precauțiile după normele europene am instalat aceste măsuri de carantină", a mai spus Costache.

"Ce se întâmplă cu ceilalţi care vin din alte zone? Sunt în izolare voluntară la domiciliu şi sunt în legătură cu cei de la DSP. În momentul de faţă, avem undeva în jur de 340 de astfel de persoane care au venit din zone mai puţin afectate şi sunt în izolare la domiciliu", a explicat demnitarul.

Totodată, ministrul a dat asigurări că există capacitate de diagnostic la nivel național.

"În momentul de față, nu avem niciun pacient infectat pozitiv cu coronavirus în România", a mai spus Costache.