Ministrul de Interne - Lucian Bode a discutat cu omologul bulgar - Ivan Demerdzhiev despre coordonarea demersurilor privind aderarea la Spațiul Schengen. Au fost convenite măsuri pentru consolidarea cooperării la frontieră privind migrația ilegală, transmite Ministerul Afacerilor Interne.

În marja Conferinței internaționale ″Black Sea and Balkans Security Forum″, organizată în perioada 18-19mai, ministrul de interne Lucian Bode și omologul său bulgar Ivan Demerdzhiev au avut o întrevedere bilaterală, principalele teme vizând coordonarea demersurilor pentru aderarea României și Bulgariei la Spațiul Schengen, gestionarea provocărilor de la frontiera comună, continuarea și consolidarea cooperării bilaterale, potrivit unui comunicat al MAI.

Întrevederea reprezintă o continuare a dialogului constant avut de cei doi demnitari, de la începutul acestui an, cu ocazia reuniunilor JAI, a participării la Conferința ministerială de la Sofia, respectiv a întâlnirilor în format videoconferință.

Cei doi demnitari au realizat un schimb de opinii cu privire la discuțiile avute cu miniștrii de interne din statele membre ale UE în perspectiva coordonării demersurilor pentru aderarea la spațiul Schengen.

De asemenea, au fost convenite măsuri destinate consolidării cooperării la frontieră pentru a preveni și combate migrația ilegală și infracțiunile conexe.

Totodată, în cadrul discuțiilor, a fost evidențiată buna cooperare operativă dintre cele două țări, prin continuarea misiunilor comune de patrulare pe litoralul bulgăresc, în sezonul estival 2023, și prin asigurarea unui schimb rapid de date și informații.

Ministrul Lucian Bode a anunțat că, „alături de omologii mei din Republica Moldova și Bulgaria, am discutat astăzi despre provocările din domeniul migrației și securității frontierelor cu care se confruntă regiunea noastră. Când vorbim despre migrație și securitatea frontierelor, consider că trebuie să privim Marea Neagră și Balcanii drept un spațiu care are implicații care depășesc cu mult limitele sale geografice. Acest lucru este o provocare, dar și o oportunitate deopotrivă.

În ceea ce privește problematica migrației, contextul în care trebuie să înțelegem ceea ce se întâmplă în regiune, respectiv să acționăm este unul, fără îndoială, european. Așa cum am subliniat în cadrul intervenției mele, migrația este o provocare europeană care necesită soluții cuprinzătoare și coordonate. Nu există doar responsabili, precum nu există doar beneficiari sau vinovați. Din perspectiva securității și solidarității europene, nu este firesc ca unele state să aibă doar obligații, fără să beneficieze însă de drepturile care li se cuvin. Nu în ultimul rând, am vorbit astăzi despre nevoia unei abordări cuprinzătoare a migrației care nu este posibilă fără un control eficient al frontierelor noastre, fără o monitorizare constantă a evoluțiilor globale și fără un răspuns proactiv și flexibil la provocările emergente, în cele din urmă.