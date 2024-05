"Dacă m-ati intreba acum <<L-ati mai numi pe Coldea, ati mai numi-o pe Kovesi, ati mai numi-o pe Stanciu?>>, raspunsul meu ar fi da. Pai, ganditi-va, oamenii astia i-am creat eu. Adica, eu le-am dat o sansa. Coldea era un maioraș.

Structurile militare romanesti au maiori cat sa impanzesti Marea Neagra. Am pus ochii pe el si am zis <<Acest tanar ii dau o sansa>>. A fost facut locotenent colonel si prim adjunct al directorului SRI. Copil de trupa fata de ce e acum. (Mi-a sarit in ochi -n.r.) cand am discutat despre cei din Irak. Mi-a placut ca era istest, era tanar, arata bine, era ajunctul Directiei Antitero si avea un general sef si el era adjunct. Zic, daca asta a avut curaj sa il faca adjunct, de ce sa nu il fac eu prim adjunct al serviciilor.

"Am numit-o pe Kovesi tanara si pe Coldea. Dar ce eram sa fac? Pe cine sa pun? Pe Muscalu? Ca era aglomeratie in Parchetul General. Cred că în 2014, (Florian Coldea - n.r.) era deja puțin în stratosferă", a spus Traian Basescu.