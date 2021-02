”Aproape 6000 de dosare nesoluționate care se vor trimite la parchetele specializate, dacă e vorba de corupție la DNA, dacă e crimă organizată DIICOT și pentru celelalte la alte parchete. În termen de 5 zile vor fi trimise toate, se va face totul foarte rapid", a afirmat Stelian Ion.

Potrivit ministrului Justiței, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat dovadă de dublu standard atunci când a dat aviz negativ la înființarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) și când, ulterior, a dat aviz negativ și la desființarea secției: "Un dublu standard este la CSM, când a dat aviz negativ la înființarea SIIJ și a dat aviz negativ și la desființarea secției (…) Nu sunt necesare acum imunități pentru magistrați".

În context, Stelian Ion a precizat că a fost deschis la dialog cu președintele CSM, Bogdan Mateescu, menționând însă că nu s-a ajuns la un rezultat concret pentru identificarea unor garanții pentru magistrați.

"CSM nu a dat acest aviz cu o largă majoritate, a fost un vot de 11 la 8, o parte are o opinie, altă parte are altă opinie, am discutat cu președintele CSM niște variante de posibile garanții, dar nu s-a ajuns la nu rezultat concret. (...) Am avut toată deschiderea de a identifica aceste garanții și voi avea și pe viitor deschiderea către dialog. În ciuda unor asperități voi face tot posibilul să avem o bună colaborare", a arătat ministrul.