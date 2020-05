Ministrul Finanțelor, atac la Opoziție: Dacă o să cădem pradă populismului, economia nu își va reveni după epidemia de coronavirus

„Riscul minim imediat pe care-l văd astăzi ca economia să nu-și revină imediat în trimestrul al treilea este populismul. Daca o sa cadem pradă populismului și o să creștem cheltuielile fără să fim atenți, atunci, cu siguranță, vom avea intarzieri ale revenirii economice, pentru ca vom fi penalizati de pietele financiare. Daca vom administra ecoomia ca si pana acum, cu prudență, cu profesionalism, vom avea increderea pietelor financiare și vom avea această revenire în V și vom putea după aceea să facem toate lucrurile pe care doream să le facem”, a avertizat ministrul Finanțelor.

Atacul lui Florin Cîțu la Opoziție, în special la adresa social-democraților, care au fost la guvernare în ultimii trei ani, vine după ce și șeful statului a acuzat PSD de risipirea banului public. Klaus Iohannis a spus săptămâna trecută că fostele guvernări PSD care au „risipit banii românilor” propun acum măsuri populiste pentru că este un an electoral.

De când a început epidemia de coronavirus, partidele din opoziție, la inițiativa PSD, au propus mai multe proiecte printre care suspendarea rambursării creditelor, fără dobânzi, penalități, pana la sfarsitul anului, amânarea plăţii facturilor la utilităţi pentru o perioadă de trei luni, care include și amânarea pentru trei luni a plăţii CAS şi CASS pentru firmele care îşi păstrează angajaţii, plafonarea prețurilor la medicamente, dezinfectanţi şi materiale de protecţie.

Cum vede Florin Cîțu revenirea in forma de V a economiei românești:

„România avea la intrarea în această criză (epidemie de coronavirus - n.red.) una dintre cele mai scăzute grade de îndatorare din Europa. Asta ne dă un confort atunci când ne împrumutăm și se vede și astazi ca ne imprumutam mult mai ieftin decât alte țări. (...) Zonele pe care care le vedem afectate de aceasta criza nu au o contributie foarte mare la PIB in Romania, sunt zone importante, dar relativ la celelalte sectoare nu au avut o contributie foarte mare. Asta inseamna ca nu avem acest soc negativ asupra economiei, pe de alta parte ca nu avem nevoie de sumea atat de mari de la buget pentru a sustine aceste sectoare. De aceea și susțin această revenire in V a economiei. Revenirea în V a economiei nu este doar ce susțin eu, la MFP, este ceea ce susțin și FMI, de la Comisia Europeană, cu cifre diferite, dar e aceeași concluzie: că avem potențial sa revenim rapid. La sfârșitul anului să revenim la aceeași creștere estimată la începutul anului. Ceea ce inseamna ca anul viitor am putea sa avem crestere economica mai mare decât estimam, sa fim pe plus dupa doi ani de zile, in scenariul optimist. În scenariul pesimist sa avem doi ani de zile in care sa nu fi pierdut nimic, doar sa fim pe zero. Eu cred că România își va reveni și anul viitor. Daca nu, tinand seama de cheltuieli, putem lua masuri care să impulsioneze economia în viitor”, a spus Florin Cîțu.