Klaus Iohannis, ATAC la PSD: Un festival deplorabil în Parlament. Banii românilor, risipiți de fostele guvernări

Klaus Iohannis îi consideră răspunzători pe social-democrați de lipsa rezervelor strategice de care avea nevoie România la începutul epidemiei de coronavirus. În plus, îi acuză că, prin comportamentul populist de care dau dovadă în plină epidemie de coronavirus, compromit viitorul generațiilor care vor veni.

„Nu toți politicienii au fost de partea care se ocupă de îngrădirea epidemiei, de partea care se ocupă de români. Avem un contraexemplu mare cât Casa Poporului. Contraexemplul este Parlamentul și modul în care unele partide și unii lideri au înțeles și înțeleg să folosească această nenorocire pentru câștigul lor electoral în această perioadă critică.

În Parlament, fie că s-a lucrat în sistem video sau la distanță, fie că s-au adunat unii, am văzut un spectacol ciudat, sinistru, un festival deplorabil instrumentat de aceeași politicieni care și înainte de criză au avut un comportament destul de nociv și cert demagogic. Oamenii care au lăsat România fără bani.

Banii românilor au fost risipiți de guvernele pesediste, în loc să fie investiți acolo unde aduceau un câștig pentru toată țara. Este trist ca după ani și ani de guverne pesediste să ne găsim în situația în care să facem față unei epidemii groaznice cu visteria aproape goală, fără rezerve și tot aceeași pesediști să strige în Parlament că Guvernul și președintele nu fac ce trebuie! Este ceva jalnic”, a afirmat Klaus Iohannis în cadrul conferinței de presă de marți de la Palatul Cotroceni.

„Din grija PSD nu am avut nimic: ZERO. Sunt oameni care acum dau lectii tuturor dar uita ca ei sunt cei care au golit vistieria țării. Au guvernat prost. Au avut grijă ca stocurile de rezerve strategice sa fie zero, legislatia nu a fost actualizata, au avut mare grija sa actualizeze legislatia pe insula respectiva (insula Belina - n.red.)”, a mai declarat șeful statului.

Acesta a mai adăugat că legislatia secundara privind situația în care se prelungește sau nu starea de urgenta este aproape finalizata, pentru a nu ajunge din nou in situatia provocată de non-măsurile givernărilor social-democrate.

„Am vrut sa nu fim in stare de stres ca la inceputul epidemiei, din cauza PSD n-au fost bani rezerve, acum sa avem deja rezervele existente iar pana in toamna sa avem rezerve semnificative pana va veni al doilea val sau alta boala”, a mai spus Iohannis.

Despre inițiativele legislative depuse și votate recent de majoritatea PSD, Iohannis le-a catalogat drept „populiste” și imposibil de aplicat.

„În plus, vin aproape zilnic cu inițiative care mai de care mai populiste. Vor să ofere tot, că, nu-i așa, nu dau de la ei. Măsuri populiste care este imposibil să fie puse în practică de cineva. Aceștia sunt politicienii care se cațără pe spaimele oamenilor și votează legi inaplicabile doar pentru a câștiga capital electoral. Este ceva jalnic.

Au fost o serie de gesturi iresponsabile în Parlament, transformate în acte normative care apasă asupra bugetului public care și așa este sub un stres enorm, fiindcă din cauza epidemiei avem probleme economice mari.

Putem să gestionăm economia României, dar în niciun caz nu se poate, așa, cu gesturi populiste. Dăm la toată lumea. Ok. De unde să dăm? Putem să dăm doar atât cât este. Acești politicieni n-au învățat nimic din greșelile trecutului. Ei compromit prin acest comportament populist, demagogic, viitorul generațiilor de români care vor veni după noi. Eu nu voi tolera așa ceva”, a mai spus Klaus Iohannis.