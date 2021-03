“Ați depus această moțiune pentru că am deranjat interesele voastre financiare. Sunteți loviți unde vă doare mai tare, la bani. Inventați cifre din burtă, ca să pară că are moțiunea o bază. Nu am destabilizat nicio economie, ci economia de gașcă cu care erați obisnuiți. Aveți impresia ca puteți sa ma intimidați sau sa ma șantajați, dar nu veți reuși. Aveți impresia ca mi-e frica de abonații la diverse scheme pe care le-ați pus pe picioare și cărora le-am închis robinetul. Am o veste proasta, o să închid toate robinetele pe bani publici, încă nu le-am aflat pe toate, dar o sa le aflu. Și unde am sa descopăr jafuri o sa anunț organele abilitate, DNA-ul. O sa va dau un nume, ca sa nu spuneți ca va acuz doar asa. Va spune ceva doamna Elena Stoica? O cunoașteți pe doamna Elena Stoica, ar trebui sa o cunoașteți, este colega dvs., deputat PSD. Doamna Elena Stoica urlă în comisiile reunite ca omoram exporturile. Ei bine, ce sa vedeți? Doamna Elena Stoica are doua firme, Proxima Moda SRL și Tricotton Junior SRL, și ghiciți ce se întâmplă cu aceste firme? Amândouă sunt mari abonate exact la schema pe care o apărați folosindu-va de tribuna Parlamentului. Pana acum, firmele doamnei Stoica au primit 250.000 de lei de la statul roman. De aceea sunteți supărați. Aproape jumătate dintre firme nici măcar nu se găsesc în schema de ajutor pentru exportatorii romani”, a spus Năsui.

