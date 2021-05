„Vom face şi noi două programe-pilot, undeva la jumătatea lunii mai. Avem ca reper data de 15 mai. De fapt, programul-pilot va avea trei braţe: două indoor, unul outdoor. Iniţial noi ne propusesem să facem şi pe zona de teatru outdoor, afară, dar am renunţat la proiectul pe care-l gândeam pe acoperişul Teatrului Naţional, unde e amenajat un amfiteatru, din cauza accesului, care se face exclusiv cu liftul. (...) Trebuie gândite foarte bine accesul şi ieşirea de la aceste evenimente pentru a elimina complet riscul. Şi, atunci, am renunţat la proiectul outdoor de la TNB şi am păstrat componenta indoor pe teatru şi componenta pe indoor şi outdoor la Opera Română", a declarat ministrul Bogdan Gheorghiu.

„Nu poţi obliga pe cineva să nu poarte, dar va fi fără obligativitatea de a purta mască. Tocmai pentru a da un bun exemplu voi participa şi eu. Am şi promisiunea premierului că ne va fi alături. Aşadar, toate aceste lucruri se întâmplă tocmai pentru a fi pregătiţi ca de la 1 iunie să începem drumul spre revenirea la normalitate", a explicat Gheorghiu.

În opinia sa, artiştii ar trebui să se „implice" în campania de vaccinare împotriva SARS-CoV-2.

„Artiştii, oamenii de cultură, în general, trebuie să fie la fel de implicaţi în această campanie, pentru că sectorul cultural a fost grav afectat de restricţiile impuse de pandemie. O rată de vaccinare bună aduce condiţii mai bune de muncă pentru actori, pentru solişti vocali, dansatori, dacă vorbim de arta spectacolului. Vorbeam de aspectul strict pragmatic, pentru că vor putea să-şi desfăşoare activitatea în condiţii cât mai relaxate. (...) Iar zona culturală va fi beneficiar al unei rate de vaccinare bună, dar asta înseamnă că trebuie să se şi implice. Vom avea drepturi, să avem şi obligaţii, să fim responsabili, să fim voluntari în a face bine, să nu aşteptăm să fim traşi de mânecă. Pentru că, până la urmă, cu toţii avem o responsabilitate, mai ales când vedem că există atâtea personaje dubioase care vor să facă rău, efectiv, societăţii", a spus Bogdan Gheorghiu, potrivit AGERPRES.