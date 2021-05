Mesajul ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, vine după anunțul de oprire a violențelor israelo-palestiniene și salută și eforturile internaționale de mediere ale SUA și Egipt.

„Implementarea și observarea (acordului - n.red.) sunt acum esențiale. Reafirm sprijinul nostru pentru soluția celor două state”, a scris, vineri, ministrul Bogdan Aurescu, pe Twitter.

I welcome t/announcement of Israel security cabinet on t/acceptance of a mutual ceasefire. Now, its swift implementation & observance are key. Appreciation for international mediation efforts and #Egypt’s essential role. I reaffirm our support for t/#TwoStates solution.