Braţul armat al Hamas a susţinut că a lansat 130 de rachete în direcţia Tel Aviv, relatează AFP, potrivit Agerpres. De luni seara şi înainte de atacul în direcţia Tel Aviv, aproximativ 480 de rachete au fost lansate, în total, de diferite grupuri palestiniene din Fâşia Gaza spre Israel, potrivit armatei israeliene. Aceste lovituri aeriene s-au soldat cu cel puțin trei morți şi zeci de răniţi.

După escaladarea conflictului, autoritățile israeliene au suspendat marți seara zborurile către Aeroportul Internațional Ben-Gurion din Tel Aviv din cauza rachetelor lansate din Fâșia Gaza de islamiștii Hamas către metropola israeliană.

Hamas started launching rockets over Israel, video for the situation between the rockets and the Iron dome tonight. pic.twitter.com/xl6b6dgGeR

Orașul Holon a fost puternic lovit de rachete.

Millions of Israelis are under heavy rocket fire by Hamas from #Gaza this evening.



Israel has every right to protect its citizens from Hamas\" barbaric terroriam.



👇direct rocket hit in the city of Holon



pic.twitter.com/Vb1reYi4M6