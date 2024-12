"Nu-mi aduc aminte ultima dată când un complet de judecată să fi spus despre cineva pe care-l judecă faptul că "minte cum respiră". Este o intruziune absolut nepermisă. Dacă tu consideri, în calitatea ta de judecător, administrativ, pentru că asta reprezintă Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), un organ de jurisdicție care are, mai degrabă, are calitatea de complet de judecată. Repet, eu nu am auzit în viața mea ca un judecător administrativ sau de drept comun să-i spună petentului sau intimatului "minți precum respiri". Este o intruziune nepermisă", a afirmat avocatul Adrian Cuculis, într-o intervenție la Realitatea Plus.