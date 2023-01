Participarea ministrului apărării naționale la reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina

Ministrul apărării naționale, Angel Tîlvăr, însoțit de șeful Statului Major al Apărării, general Daniel Petrescu, a participat la cea de-a opta reuniune a Grupului de contact pentru Ucraina - Ukraine Defense Contact Group (UDCG), care a avut loc vineri, 20 ianuarie, în Baza Aeriană Ramstein, Germania.

La Reuniunea UDCG, care a fost condusă de secretarul american al apărării, Lloyd Austin, au participat delegații ministeriale din peste 50 de țări NATO și partenere.

În deschiderea lucrărilor președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut o alocuțiune prin sistem videoconferință.

La conferința de la Ramstein au fost prezenți, de asemenea, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Christopher G. Cavoli și o delegație reprezentând Uniunea Europeană.

A fost prezentă, de asemenea, o delegație ucraineană condusă de ministrul apărării Oleksi Reznikov.

Scopul reuniunii a fost acela de a analiza situația actuală privitoare la războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă, precum și stadiul acordării de asistență militară și umanitară Ucrainei de către țările participante.

Oficialul român a evidențiat implicarea României pentru sprijinirea Ucrainei, punând accentul pe dimensiunea umanitară, acordarea de asistență medicală și acțiunile de evacuare medicală aeriană în alte state pentru pacienți ucraineni răniți.

Totodată, ministrul Apărării a subliniat demersurile făcute de România pentru a facilita tranzitul a peste 11 milioane de tone de cereale din Ucraina spre zonele unde erau necesare.

„Cred cu tărie că am dat dovadă de hotărâre și eficiență în sprijinirea Ucrainei vecine, dar și în consolidarea unității noastre. Peste 50 de țări și organizații s-au reunit pentru o singură cauză, susținând o națiune liberă și democratică, împotriva agresiunii ilegale şi neprovocate a Federației Ruse. Trebuie să continuăm să oferim sprijin multidimensional Ucrainei pentru a o ajuta să-și apere suveranitatea și integritatea teritorială. Consider că unitatea noastră, valorile împărtășite și democrația nu sunt doar simple declarații, ci se constituie în acțiuni care produc rezultate concrete”, a transmis ministrul Angel Tîlvăr în cadrul reuniunii.

De asemenea, oficialul român a subliniat sprijinul constant pe care România îl dă, în cadrul NATO şi al Uniunii Europene, pentru proiectele și inițiativele de sprijin pentru Ucraina, dar şi în ceea ce privește regimul de sancțiuni internaționale care vizează Federația Rusă, a transmis Ministerul Apărării.

Ministrul Apărării - Angel Tîlvăr și omologul său din Ucraina - Oleksi Reznikov, Baza NATO Ramstein