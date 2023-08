Anunțul făcut de Mark Zuckerberg a fost făcut pe noua platformă socială Threads pe care o și conduce. În mesaj, Zuckerberg afirmă faptul că Elon Musk nu este serios și că este timpul să abandoneze lupta. Motivele? Șeful companiilor X și Tesla nu ar fi vrut inițial să confirme data, apoi s-ar fi plâns că are nevoie de o operație și, la final, a cerut o rundă de antrenament în curtea casei șefului Meta. Tot Zuckerberg a declarat că se va concentra să înfrunte oamenii care iau în serios lupta în cușcă.

Lupta secolului trebuia să aibă loc în Italia, într-o locație aleasă de Musk. Totuși, Mark Zuckerberg părea să aibă așii în mânecă. La cei 39 de ani ai săi, patronul Meta are 1 metru 70 și 70 de kilograme. Asta în timp ce Elon Musk este mai bătrân cu 12 ani și are cu 10 kilograme în plus. Singurul mic avantaj pentru patronul Tesla ar fi fost înălțimea: 1 metru și 80 de centimetri.



Ideea duelului a pornit de la un mesaj pe Twitter în care Elon Musk a spus că ar fi dispus să se lupte cu Zuckerberg într-o cușcă. Următoarea zi, fondatorul Facebook a și cerut adresa.

Italia ar putea găzdui lupta secolului dintre Elon Musk și Mark Zuckerberg

Cei doi miliardari și-au împărțit la livber pumni virtuali. CEO-ul Facebook a lansat o declarație, susținând că Musk „nu a fost niciodată serios” în ceea ce privește lupta lor și că este timpul să „treacă peste asta”.

În weekend, Zuckerberg a scris prin intermediul Threads: „"Cred că putem fi cu toţii de acord că Elon nu este serios şi că este timpul să mergem mai departe. Am oferit o dată reală. Dana White (şeful UFC) s-a oferit să facă din asta o competiţie legitimă în scop caritabil. Elon nu vrea să confirme o dată, apoi spune că are nevoie de o operaţie, iar acum cere să facă o rundă de antrenament în curtea mea în schimb. Dacă Elon devine vreodată serios în privinţa unei date reale şi a unui eveniment oficial, ştie unde să mă găsească. În caz contrar, este momentul să mergem mai departe. Mă voi concentra să înfrunt oameni care iau acest sport în serios."

CEO-ul Threads a postat apoi o fotografie cu el arătând mărunțit în timp ce se antrena în curtea lui.

„Separat, iată o fotografie de la luptele de vineri dimineața de astăzi în octogonul din curtea mea. Distractie”, a scris el.

Nu a durat mult până când CEO-ul X a răspuns.

„Zuck este o găină”, a tachinat el. „Nu poate mânca la Chic[k]-fil-A pentru că ar fi canibalism.”

Săptămâna trecută, Musk a susținut că se pregătește pentru lupta care urmează, ridicând „greutăți pe tot parcursul zilei” și „aducându-le la muncă”.

În 1953, un om de știință a prezis că un bărbat intitulat „Elon” va conduce oamenii pe Marte și se va încorona „Împărat marțian”